La sfida non è soltanto costruire navi in grado di viaggiare con carburanti meno inquinanti. È produrli su larga scala e attrezzare i porti per distribuirli. Altrimenti la svolta verde dello shipping rischia di fermarsi sulla banchina. È il nodo affrontato ad Antalya, durante la COP31, la conferenza ONU sul clima, dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (Mase) e dalla Clean Energy Marine Hubs Initiative, iniziativa internazionale per sviluppare porti capaci di rifornire le navi con energia più pulita.

Al confronto hanno partecipato Alessandro Guerri, direttore generale per gli Affari europei, internazionali e la finanza sostenibile del Mase; Alberto Pela, rappresentante del Dipartimento Energia del ministero; David Chiaramonti, professore del Dipartimento Energia del Politecnico di Torino e presidente della Biofuture Platform del Clean Energy Ministerial, forum internazionale sulla transizione energetica; e Thomas A. Kazakos, segretario generale dell’International Chamber of Shipping (ICS), associazione mondiale degli armatori. Sul tavolo biocarburanti, idrogeno, ammoniaca verde e infrastrutture per le flotte.

Il problema è anche economico. Gli armatori esitano a ordinare navi alimentate da nuovi combustibili se non sanno dove potranno rifornirsi. I produttori, viceversa, faticano a investire senza una domanda certa. Gli hub energetici dovrebbero spezzare questo circolo vizioso, collegando produzione e distribuzione nei principali scali.

I numeri spiegano l’urgenza. Secondo l’International Maritime Organization (IMO), l’Organizzazione marittima internazionale, agenzia dell’ONU che stabilisce le regole mondiali per il settore navale, nel 2018 il trasporto marittimo generava il 2,9% delle emissioni globali di anidride carbonica. L’obiettivo dell’IMO è arrivare a emissioni nette zero intorno al 2050. Entro il 2030, almeno il 5% dell’energia usata dalle navi dovrebbe provenire da carburanti o tecnologie a emissioni nulle o quasi, puntando al 10%.

L’Italia ha rilanciato anche il Belém 4X Pledge, l’accordo internazionale promosso nel 2025 con Brasile, India e Giappone per quadruplicare entro il 2035 produzione e utilizzo dei carburanti sostenibili. Ma tra impegni e realtà c’è distanza. Un rapporto dell’Agenzia internazionale dell’energia, presentato alla COP31, prevede che la domanda globale di questi combustibili cresca di circa un terzo tra il 2024 e il 2030: con le politiche attuali, resterebbe comunque del 30% sotto il livello necessario per rispettare l’accordo.

Resta aperta anche la partita delle regole. Il Net-Zero Framework, il pacchetto di norme con cui l’IMO intende limitare le emissioni delle navi e incentivare carburanti puliti, è stato approvato in linea di principio nell’aprile 2025, ma non ancora adottato. Dopo lo stallo dei negoziati, il tema tornerà a Londra dal 30 novembre al 3 dicembre. Il 18 novembre nove associazioni internazionali del settore, compresa l’ICS, hanno chiesto ai governi regole comuni: senza certezze, gli investimenti rischiano di rallentare.

Per l’Italia, e per i porti liguri, non è una discussione lontana. A Genova, dal gennaio 2026, è operativa la Green Pearl, nave da 7.500 metri cubi destinata a rifornire altre imbarcazioni di gas naturale liquefatto (Gnl) e bio-Gnl, la versione ottenuta da materie organiche. Il Gnl resta un combustibile fossile e non elimina le emissioni di gas serra. L’arrivo della Green Pearl testimonia però l’evoluzione dei servizi di rifornimento nei porti, sempre più chiamati a gestire combustibili alternativi a quelli tradizionali. Intanto FuelEU Maritime, regolamento europeo applicato dal 2025, impone una progressiva riduzione delle emissioni associate all’energia usata a bordo. La partita, ora, si sposta dagli impegni internazionali alle scelte industriali. Per porti come Genova significherà capire su quali carburanti investire, come adeguare le infrastrutture e quali servizi offrire agli armatori. Una sfida che non riguarda soltanto la riduzione delle emissioni, ma anche la competitività degli scali italiani nel trasporto marittimo dei prossimi decenni.