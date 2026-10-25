Sri Lanka, operazione umanitaria: 40 marittimi iraniani soccorsi e rimpatriati

Lo Sri Lanka ha coordinato il salvataggio di 40 marittimi iraniani da diverse navi commerciali in acque internazionali al largo delle sue coste e ne ha facilitato il ritorno in Iran. Lo ha annunciato domenica il portavoce del ministero degli Esteri di Colombo, Thushara Rodrigo. La richiesta era arrivata attraverso canali diplomatici dall’ambasciata iraniana. I marittimi, provenienti da 19 navi, soffrivano di emergenze mediche non specificate. Sono stati sbarcati al porto di Galle, a circa 126 chilometri dalla capitale commerciale Colombo, hanno ricevuto cure e sono tornati in Iran la mattina di domenica.

Il ministero non ha fornito ulteriori dettagli sulle cause del soccorso. Fonti mediatiche locali, tra cui il quotidiano indiano The Hindu, riportano che le navi fossero petroliere iraniane colpite dalle sanzioni americane. Washington ha imposto un blocco sul traffico marittimo iraniano nell’ambito del conflitto in corso con Teheran. Secondo fonti governative, Marina e Guardia costiera srilankesi intervengono abitualmente in operazioni umanitarie. L’ambasciata iraniana ha coperto i costi del trasferimento e delle cure. Le navi si trovavano a circa 24 miglia nautiche dalla costa, in acque internazionali.

L’episodio si inserisce in un quadro più ampio: da mesi diverse petroliere iraniane vuote sono ancorate al largo di Galle, impossibilitate a rientrare in patria a causa del blocco navale americano sullo Stretto di Hormuz e delle sanzioni secondarie. Gli equipaggi hanno segnalato carenze di cibo, acqua e carburante. Non è la prima volta che Colombo interviene. All’inizio dell’anno lo Sri Lanka aveva soccorso decine di marinai iraniani dopo l’affondamento della fregata IRIS Dena, colpita il 4 marzo da un siluro di un sottomarino americano. I corpi di oltre 80 vittime erano stati rimpatriati a marzo, mentre 32 superstiti e altri 208 membri di equipaggio di un’altra nave erano tornati in Iran ad aprile. Colombo, impegnata a bilanciare interessi umanitari e rischi legati alle sanzioni, continua a sottolineare il rispetto del diritto internazionale della navigazione nelle acque al di fuori delle proprie 12 miglia territoriali.