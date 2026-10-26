Sul transhipment l’Italia è unita e gli alleati solidali. Ma il resto d’Europa ci rema contro

I negoziati al Parlamento europeo sulla revisione della Direttiva ETS sono appena entrati nel vivo. Il relatore del provvedimento di matrice parlamentare, il tedesco Peter Liese, ha presentato i cosiddetti “emendamenti di compromesso” dedicati al settore marittimo: un testo che serve da base per trovare una convergenza tra le posizioni dei diversi gruppi politici, espressione della politica parlamentare dell’Unione.

Il dibattito sull’ETS è ben più ampio del settore marittimo-portuale. Riguarda, trasversalmente, pressoché tutti i settori energivori dell’economia europea ove si è osservata, finalmente, una analisi più obiettiva e meno ideologica da parte delle maggiori cancellerie, in primis l’Italia. C’è una grande ed encomiabile unità tra gli italiani di tutti i partiti a sostegno delle priorità del settore marittimo-portuale nazionale non ancora affrontate dal testo proposto dalla Commissione europea a luglio scorso. Le assai ragionevoli considerazioni sulla necessità di proteggere i traffici di trasbordo contenitori e i collegamenti marittimi con isole maggiori hanno alla fine prevalso e sono diventati un obiettivo comune.

E uniti si è davvero più forti. L’obiettivo – come noto – venne prioritizzato oltre tre anni fa da chi aveva responsabilità di Governo (il Vice Ministro Rixi). È ora appoggiato da tutti coloro hanno a cuore l’interesse nazionale. Il tutto con lucidità e un tempismo invidiabili. Non è più un tema politico da dibattersi tra maggioranza e opposizione. I temi marittimi sono usciti dal loro abituale ambito autoreferenziale per acquisire una rilevanza macroeconomica e geopolitica ben più ampia.

Durante la presentazione degli emendamenti da parte di ciascun gruppo politico, appena conclusasi, e nel corso degli attuali negoziati, il protagonismo di tutte le delegazioni dei partiti italiani ha permesso, giocando di sponda con gli alleati mediterranei, di ottenere da Peter Liese l’inclusione, tra le sue stesse proposte, di un rafforzamento della deroga per il transhipment presentata dalla Commissione. Si tratta di una disposizione normativa che, se confermata nella formulazione di Liese, è in grado di restituire ai porti europei di trasbordo, in primis Gioia Tauro, la possibilità di competere ad armi pari con i porti nordafricani.

Ebbene, il testo di compromesso di Liese è il risultato di una posizione unitaria nazionale che, quando viene raggiunta a Bruxelles, garantisce al nostro Paese una marcia in più. Si pensi che si è aperta una possibilità di deroga anche sui collegamenti con le isole maggiori ancorché la proposta di ridurre il costo del ETS per tali linee è sotto attacco, non soltanto dalle fronde politiche più ideologiche, ma anche da quella parte dell’industria marittima nord-europea e dai così detti Baltici che hanno fatto delle distorsioni dell’EU ETS un vantaggio competitivo.

Se è vero che tanto si è fatto, occorre dire che ci troviamo ancora nella situazione paradossale ove l’Europa del nord rema contro l’Italia e i Paesi Mediterranei perché l’ETS penalizza chi investe nei porti europei di trasbordo e avvantaggia chi ha già deciso, da anni, di spostare le proprie piattaforme logistiche fuori Europa, dove l’ETS non si paga. Le implicazioni, enormi, di autonomia strategica e controllo delle catene logistiche, il cui nodo passante principale non può cadere sotto il controllo di uno stato terzo, non sono minimamente considerate nella narrativa, invero strumentale, portata avanti per eliminare dalla proposta del relatore Liese la sacrosanta tutela dei traffici di transhipment.

I prossimi giorni saranno determinanti in Parlamento europeo e in Consiglio per la definizione della posizione dei due “co-legislatori”, così come sono chiamati in gergo tecnico. Se l’Italia, da sola e con pochi alleati, riuscirà a far passare la propria posizione è incerto. Ma sicuramente questa volta non potremo dire che l’unità e la determinazione siano venute meno. L’unica cosa che verrà meno sarà, ancora una volta, la notoriamente sopravvalutata unità europea.

Alberto Rossi è Segretario Generale di Assarmatori