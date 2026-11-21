Il prezzo è quello di una svendita, ma la posta in gioco riguarda una delle ultime frontiere dell’industria mineraria mondiale. Per la prima volta nella storia degli Stati Uniti, l’amministrazione Trump ha assegnato diritti di esplorazione mineraria su vaste porzioni di fondale oceanico nel Pacifico, al largo delle coste delle Samoa Americane. Il ricavato complessivo dell’operazione è di appena 6 milioni di dollari per un’area di circa 12,75 milioni di ettari.

La gara, conclusa giovedì 19 novembre, ha riguardato due lotti nelle acque federali dell’Oceano Pacifico per una superficie totale di 31,5 milioni di acri (circa 127.500 chilometri quadrati). Il calcolo rende evidente la portata economica dell’operazione: poco meno di 5 centesimi di dollaro ogni mille metri quadrati di fondale, l’equivalente di circa 47 centesimi per ettaro. Una cifra irrisoria che ha immediatamente acceso le polemiche sulla scelta di cedere una risorsa naturale strategica a condizioni così vantaggiose per i privati.

Ad aggiudicarsi provvisoriamente entrambe le concessioni è stata la Wetstone U.S. Ventures, società specializzata nelle attività minerarie in acque profonde, che ha avuto la meglio sulla concorrente norvegese Adepth Minerals. Secondo i dati diffusi dal Dipartimento degli Interni statunitense, le offerte vincenti ammontano a 3 milioni di dollari per ciascuna area, inaugurando di fatto le aste federali per lo sfruttamento minerario dei fondali nel Pacifico.

Nel mirino dell’industria ci sono soprattutto i noduli polimetallici: formazioni rocciose grandi quanto una pallina da golf adagiate sui fondali abissali, ricchissime di nichel, cobalto, manganese e rame. Si tratta di materie prime indispensabili per la produzione di batterie, elettronica, tecnologie per la transizione energetica e sistemi di difesa. Garantirsene l’accesso è diventata una priorità assoluta per Washington, impegnata a spezzare il quasi-monopolio cinese e a costruire filiere autonome per i cosiddetti minerali critici.

La Casa Bianca inquadra lo sfruttamento degli abissi come un pilastro della propria strategia industriale e di sicurezza nazionale. Non a caso, il segretario agli Interni Doug Burgum ha salutato l’esito della gara come un «passaggio storico» per l’indipendenza energetica e mineraria del Paese.

L’assegnazione, tuttavia, non equivale ancora a un via libera alle trivellazioni. Le compagnie potranno per ora avviare soltanto indagini preliminari di ricognizione, acquisendo il diritto esclusivo di presentare futuri progetti di esplorazione e sfruttamento. Ogni fase operativa resterà subordinata a ulteriori verifiche tecniche e ambientali e al rilascio di specifiche autorizzazioni federali.

Sul fronte interno, l’operazione è già al centro di un duro braccio di ferro politico e giudiziario. L’asta si è tenuta nonostante, pochi giorni prima, un tribunale federale avesse imposto al National Marine Fisheries Service di rivedere la valutazione d’impatto sulle specie marine minacciate, giudicando lacunosa l’analisi precedente. Mercoledì, inoltre, il Natural Resources Defense Council e l’organizzazione ambientalista Finafinau hanno depositato un ricorso per impugnare la legittimità della procedura e chiedere l’annullamento delle concessioni.

Dura anche la reazione delle comunità locali. Nel 2024 le Samoa Americane avevano varato una moratoria sulle attività estrattive nelle proprie acque territoriali, ma il divieto non si applica alle acque federali, che iniziano oltre il limite delle tre miglia nautiche dalla costa. Diversi leader politici delle isole del Pacifico hanno accusato Washington di trattare l’oceano come merce all’incanto, ignorando le popolazioni direttamente esposte alle ricadute ambientali.

La partita ha però anche un risvolto geopolitico che supera i confini statunitensi. Facendo leva su una normativa del 1980 e su un ordine esecutivo firmato nell’aprile 2025, l’amministrazione Trump ha impresso una forte accelerazione alla creazione di un regime nazionale di licenze per il deep-sea mining, estendendone la portata anche alle acque internazionali. Una mossa unilaterale che sfida apertamente l’autorità dell’International Seabed Authority (Isa), l’organismo delle Nazioni Unite deputato a regolamentare lo sfruttamento dei fondali al di fuori delle giurisdizioni nazionali.

Le dimensioni del fenomeno sono già imponenti. Secondo un’analisi pubblicata a ottobre dalla testata ambientale Mongabay, le richieste pendenti negli Stati Uniti per i diritti di esplorazione nella zona di Clarion-Clipperton, tra le Hawaii e il Messico, coprono, sommate alle concessioni già rilasciate, un’area pari a circa la metà dell’intera superficie finora destinata dall’Isa alle attività minerarie.

La corsa ai minerali degli abissi è appena cominciata. Ma il prezzo pagato per sedersi al tavolo rischia di essere solo un acconto: il conto vero, quello ambientale, scientifico e geopolitico, resta ancora tutto da saldare.