Trump proroga di altri 90 giorni la deroga al Jones Act: navi straniere continueranno a trasportare petrolio tra porti Usa

Il presidente Donald Trump ha prorogato di altri 90 giorni la deroga al Jones Act, la legge del 1920 che riserva il trasporto marittimo tra porti statunitensi alle navi costruite negli Stati Uniti, di proprietà americana e con equipaggi prevalentemente statunitensi. La decisione, confermata venerdì 13 novembre da un funzionario della Casa Bianca a Reuters e Bloomberg, consente alle petroliere e ad altre navi straniere di continuare a trasportare petrolio, prodotti raffinati, fertilizzanti e altre merci energetiche e agricole lungo le rotte interne agli Stati Uniti. Si tratta della deroga più lunga mai concessa alla norma.

La proroga entrerà in vigore lunedì 16 novembre e prolungherà un regime introdotto a marzo, un mese dopo l’inizio della guerra con l’Iran. Allora l’amministrazione aveva sospeso in via generale le restrizioni per rendere più flessibili i trasporti e contenere i rincari di benzina, diesel e fertilizzanti, alimentati dalle interruzioni dei traffici attraverso lo Stretto di Hormuz. Ad agosto la deroga era stata rinnovata, ma con una modifica sostanziale: le autorizzazioni erano passate da un regime generalizzato alla valutazione caso per caso, con l’obbligo di consultare la Maritime Administration per verificare la disponibilità di navi americane idonee. Il nuovo rinnovo mantiene questo meccanismo.

Secondo i dati diffusi dalla Casa Bianca, dall’introduzione della misura sono stati trasportati tra i porti statunitensi circa 90 milioni di barili aggiuntivi di prodotti petroliferi, soprattutto raffinati. La California ha ricevuto la quota maggiore dei carichi. Anche Porto Rico ha beneficiato delle nuove disposizioni, in particolare per le forniture di propano, un prodotto per il quale la flotta soggetta al Jones Act non dispone di unità adeguate. Durante la sospensione generalizzata, da marzo a maggio, erano state concesse circa 300 autorizzazioni. Dopo il passaggio alle verifiche individuali, ad agosto, il numero è sceso a 48.

I prezzi alla pompa intanto restano elevati. Secondo l’AAA, la benzina costa in media 3,91 dollari al gallone, contro i 2,98 precedenti alla guerra, mentre il diesel ha raggiunto 6,10 dollari, rispetto ai 3,76 di allora. La Casa Bianca punta sulla maggiore disponibilità di navi per ridurre le strozzature nella distribuzione dei prodotti energetici. Critici e analisti osservano però che i benefici per gli automobilisti sono contenuti: il risparmio si tradurrebbe in pochi centesimi al gallone, perché il trasporto marittimo incide solo in parte sul prezzo finale dei carburanti.

La proroga continua a incontrare l’opposizione di una parte consistente dell’industria marittima americana. A giugno, più di 50 parlamentari repubblicani avevano chiesto di porre fine alle deroghe, richiamando la tutela dell’occupazione e della sicurezza nazionale. Organizzazioni come l’American Waterways Operators e l’American Maritime Partnership chiedono il ripristino delle restrizioni e maggiori investimenti nella cantieristica nazionale. Di segno opposto la posizione dell’industria petrolifera e di alcuni think tank favorevoli alla liberalizzazione, che considerano la deroga una dimostrazione dei costi del protezionismo marittimo e sollecitano sospensioni più lunghe, fino ad arrivare all’abolizione della legge.

La proroga arriva in una fase politicamente delicata. Nelle elezioni di midterm di novembre i democratici hanno capitalizzato il malcontento per il costo della vita, mentre la guerra in Iran continua a pesare sui mercati energetici internazionali. Trump conserva così uno strumento per rendere più flessibili i collegamenti marittimi interni, pur avendo già ristretto il campo di applicazione rispetto alla sospensione iniziale. Nei prossimi tre mesi ogni autorizzazione dovrà continuare a essere giustificata dall’indisponibilità di navi americane e dalla necessità di garantire la difesa o la continuità delle forniture essenziali.

La vicenda conferma quanto il Jones Act, a oltre un secolo dalla sua approvazione, resti al centro dello scontro tra protezione dell’industria nazionale, sicurezza energetica e contenimento dei prezzi. Per ora la Casa Bianca ha scelto di proseguire sulla strada delle deroghe.