L’ira di Trump su Madrid: maxi-sanzioni navali e blocco da 3 miliardi per l’import

Il contenzioso si inserisce in un quadro di più ampie tensioni tra Washington e Madrid, che toccano anche nodi cruciali di politica estera e di spesa per la Difesa

Donald Trump

Ultimo aggiornamento 15 ottobre 2026 - 18:28

La Federal Maritime Commission (Fmc) americana ha proposto di imporre una tassa di 200.000 dollari per ogni scalo di navi battenti bandiera spagnola nei porti degli Stati Uniti e di limitare l’importazione di alcuni prodotti spagnoli, tra cui olio d’oliva, cosmetici, ceramiche, articoli in pietra e confetteria. La decisione arriva al termine di un’indagine durata quasi due anni e non è ancora operativa: la consultazione pubblica resterà aperta fino al 14 dicembre.
Secondo la Fmc, la Spagna avrebbe creato “condizioni sfavorevoli” al traffico marittimo americano negando l’accesso ai propri porti, in particolare a quello di Algeciras, a tre navi battenti bandiera Usa della Maersk Line Ltd., coinvolte nel Maritime Security Program nel novembre 2024. Le navi (la Maersk Denver, la Maersk Seletar e una terza nave) erano state dirottate verso il Marocco a seguito delle proteste di alcuni attivisti che le accusavano di trasportare materiale bellico destinato a Israele. Madrid ha sempre difeso la propria posizione, sostenendo di aver agito nel rispetto del diritto internazionale, delle norme europee e del divieto spagnolo sul transito di armi verso Israele, applicato indistintamente a tutte le navi a prescindere dalla bandiera.
L’indagine della Fmc, avviata nel dicembre 2024, ha concluso che tali restrizioni hanno compromesso l’efficienza delle catene di approvvigionamento e danneggiato la flotta mercantile americana.

Le contromisure proposte andrebbero a colpire circa 3,1 miliardi di dollari di importazioni spagnole negli Usa (calcolati su base 2025), di cui quasi 837 milioni relativi al solo olio d’oliva. La tassa sulle navi spagnole è stata calcolata tenendo conto dell’inflazione rispetto a precedenti sanzioni simmetriche. La Spagna avrà comunque la possibilità di essere ascoltata prima che vengano adottate eventuali sanzioni definitive. Il contenzioso si inserisce in un quadro di più ampie tensioni tra Washington e Madrid, che toccano anche nodi cruciali di politica estera e di spesa per la Difesa. Per il momento le misure restano allo stato di proposta: il loro impatto effettivo dipenderà dagli esiti della consultazione pubblica e dalle decisioni finali della Commissione.

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