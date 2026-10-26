Oltre 200 miliardi investiti in portacontainer e car carrier bifuel

Genova – Secondo l’ultimo “Dual-Fuel Fleet Dashboard” del World Shipping Council (Wsc, l’associazione degli armatori di navi portacontainer e trasporto veicoli), sono attualmente in servizio in tutto il mondo oltre 500 navi portacontainer e navi per il trasporto di veicoli a doppia alimentazione (dual-fuel); l’investimento complessivo in queste unità – sia quelle già consegnate che quelle in ordine – supera i 200 miliardi di dollari.

A settembre 2026, risultavano operative 503 navi a doppia alimentazione, con un incremento del 41% rispetto alle 358 unità registrate nello stesso periodo dell’anno precedente. A queste si aggiungono 849 navi in ​​ordine, portando il totale – tra unità consegnate e commissionate – a 1.352. Queste navi sono progettate per essere alimentate sia con combustibili marini tradizionali che con tipologie alternative, inclusi carburanti rinnovabili e a basse emissioni, contribuendo così a preparare la flotta alla transizione verso un trasporto marittimo più sostenibile.

“Il settore delle navi portacontainer e di quelle dedicate al trasporto di veicoli ha investito oltre 200 miliardi di dollari in imbarcazioni capaci di utilizzare combustibili più puliti; più di 500 sono già in navigazione e altre centinaia sono in arrivo – spiega Joe Kramek, presidente e amministratore delegato del World Shipping Council -. Gli investimenti sono in corso, ma affinché queste navi possano esprimere appieno il loro potenziale di riduzione delle emissioni, è necessario disporre di combustibili alternativi che siano commercialmente competitivi”.

Gli ultimi dati indicano che le navi predisposte per l’uso di combustibili alternativi rappresentano la scelta predominante negli ordini per il segmento delle portacontainer e delle navi per il trasporto di veicoli. In termini di portata lorda, queste costituiscono il 65% degli ordini di navi portacontainer e il 97% di quelli per navi destinate al trasporto di veicoli, a fronte di una quota del 23% nel resto della flotta mercantile globale.

Tuttavia, parallelamente all’espansione del portafoglio ordini complessivo, è aumentato anche il numero di navi commissionate con motorizzazioni a combustibili tradizionali rispetto a un anno fa. Questa dinamica si inserisce in un contesto di perdurante incertezza riguardo alle normative globali sui gas serra discusse presso l’Organizzazione marittima internazionale (Imo, il braccio blu dell’Onu), sottolineando l’importanza di definire regole internazionali chiare a sostegno delle future decisioni di investimento.

“Le navi ordinate oggi rimarranno operative per decenni. Le compagnie di navigazione e i produttori di combustibili necessitano di certezze per effettuare gli investimenti che plasmeranno la flotta del futuro e il relativo approvvigionamento energetico” afferma Kramek. Il Wsc sostiene con forza l’adozione di una misura globale sui gas serra attraverso l’Imo, in linea con la Strategia sui gas serra (Ghg Strategy) definita dall’organizzazione nel 2023. Una misura a livello globale è fondamentale per colmare il divario di costo tra i combustibili convenzionali e quelli rinnovabili o a emissioni quasi zero, stabilendo al contempo norme chiare e coerenti per il trasporto marittimo internazionale.

Senza un quadro di riferimento globale, il settore rischia inoltre di trovarsi di fronte a un mosaico sempre più frammentato di normative regionali sulle emissioni, il che comporterebbe una maggiore complessità e costi più elevati per il commercio mondiale. “È necessaria una misura globale, dotata di regole chiare e di un’applicazione rigorosa e coerente, che offra alle aziende la fiducia necessaria per investire nella produzione di combustibili più puliti e nelle infrastrutture indispensabili per la loro fornitura – conclude Kramek -. Confidiamo che gli Stati membri dell’Imo sappiano collaborare per definire tale quadro normativo. Ogni ritardo si traduce in una maggiore incertezza, rendendo la transizione più complessa e onerosa per l’economia globale”.