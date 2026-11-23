A nuoto per tre giorni attraverso le acque di Hormuz, avanzando a bracciate lungo 15 chilometri per trasmettere un messaggio di pace forte e chiaro: “Basta combattimenti. Aprite lo Stretto. Ripulitelo dall’inquinamento”. E’ la missione in cui si è lanciato Lewis Pugh, 56enne britannico specializzato in nuoto di resistenza, e conclusa nella giornata di sabato, come riportato dal Guardian e altri media internazionali.

Già protagonista di altre lunghe traversate volte a sensibilizzare su cause politiche sociali (ad esempio al Polo Nord) Pugh, che è anche riconosciuto come ambasciatore degli Oceani dalle Nazioni Unite, ha scelto per la prima volta di nuotare in una zona di conflitto. Perché, come lui stesso ha spiegato in un post su Instagram, la situazione dell’area di Hormuz è ora emblema di due delle questioni che più preoccupano il pianeta: i conflitti bellici e la crisi climatica, che in quel tratto di mare si incrociano.

“La guerra provoca immense sofferenze umane. Si perdono vite, famiglie vengono distrutte e case rase al suolo. Ma c’è un’altra vittima a cui viene dedicata fin troppo poca attenzione: la natura stessa”, afferma Pugh. Questo stretto che separa le coste dell’Oman e dell’Iran è infatti “una delle grandi meraviglie del mondo”, con le sue “montagne imponenti che si innalzano su fiordi spettacolari”. Ma ora “questo luogo straordinario si trova nel mezzo di un conflitto”, con “petroliere, navi metaniere e altre imbarcazioni commerciali che vengono attaccate”. Una crisi le cui “conseguenze ambientali dureranno per decenni”.

Pugh, che ha nuotato in un braccio di mare compreso tra l’isola di Musandam e Capo Hormuz, lungo il lato omanita dello Stretto, ha detto di esser stato diretto testimone di episodi che dimostrano cosa sta accadendo lì. “Appena 30 minuti dopo aver iniziato a nuotare, una petroliera è stata colpita a pochi chilometri di distanza. Le esplosioni hanno fatto tremare il mare intorno a me. Nei giorni successivi, ho assistito ad altri attacchi contro il traffico marittimo commerciale e ho visto alcune imbarcazioni avvolte dalle fiamme”, ha raccontato. Ora chiede aiuto per “diffondere il messaggio” contro la guerra e contro l’inquinamento che provoca.