Acquera Yachting apre la nona base operativa nei Caraibi

Il gruppo veneziano Acquera Yachting, che opera nel settore dei servizi di agenzia delle grandi imbarcazioni da diporto nautico, apre una nuova sede nei Caraibi a Saint Kitts and Nevis integrando anche Anchor Point Logistics nella sua rete di agenzie nella zona, garantendo sotto il marchio un’offerta di servizi a tutti gli yacht operanti nell’area, inclusi comandanti, armatori, equipaggi e ospiti in generale.

Anchor Point Logistics, agenzia marittima che gestisce pratiche doganali, immigrazione, sdoganamento yacht, provisioning e logistica di lusso con sede nello stato caraibico, opererà sotto il marchio Acquera Yachting.

La gestione operativa di Saint Kitts e Nevis sarà affidata a Vernitha Evelyn, Operations Manager con una consolidata esperienza nel mercato caraibico. “L’ingresso in Acquera Yachting” ha commentato Evelyn, “segna un nuovo ed entusiasmante capitolo per la nostra attività a Saint Kitts e Nevis. La nostra priorità è garantire continuità ai clienti, mettendo al tempo stesso a disposizione del mercato locale la forza della rete internazionale e il know-how di Acquera Yachting”.

Acquera Yachting offre servizi coordinati in tutti i Caraibi, inclusi assistenza per pratiche doganali e normative, provisioning, logistica, supporto tecnico e servizi personalizzati per gli ospiti. Questa apertura si inserisce nella rete caraibica di Acquera Yachting, che ora si estende su nove destinazioni: Anguilla, Sint Maarten, Saint Barth, Antigua, Guadalupa, Dominica, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, oltre alla già citata Saint Kitts e Nevis.