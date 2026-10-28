Acquera Yachting apre la nona base operativa nei Caraibi

Il gruppo veneziano che opera nel settore dei servizi di agenzia delle grandi imbarcazioni da diporto nautico, apre una nuova sede a Saint Kitts and Nevis integrando Anchor Point Logistics nella sua rete di agenzie.

Lo yacht Al Said (foto Lurssen)

Ultimo aggiornamento 28 ottobre 2026 - 18:42

Il gruppo veneziano Acquera Yachting, che opera nel settore dei servizi di agenzia delle grandi imbarcazioni da diporto nautico, apre una nuova sede nei Caraibi a Saint Kitts and Nevis integrando anche Anchor Point Logistics nella sua rete di agenzie nella zona, garantendo sotto il marchio un’offerta di servizi a tutti gli yacht operanti nell’area, inclusi comandanti, armatori, equipaggi e ospiti in generale.

Anchor Point Logistics, agenzia marittima che gestisce pratiche doganali, immigrazione, sdoganamento yacht, provisioning e logistica di lusso con sede nello stato caraibico, opererà sotto il marchio Acquera Yachting.

La gestione operativa di Saint Kitts e Nevis sarà affidata a Vernitha Evelyn, Operations Manager con una consolidata esperienza nel mercato caraibico.  “L’ingresso in Acquera Yachting” ha commentato Evelyn, “segna un nuovo ed entusiasmante capitolo per la nostra attività a Saint Kitts e Nevis. La nostra priorità è garantire continuità ai clienti, mettendo al tempo stesso a disposizione del mercato locale la forza della rete internazionale e il know-how di Acquera Yachting”.

Acquera Yachting  offre servizi coordinati in tutti i Caraibi, inclusi assistenza per pratiche doganali e normative, provisioning, logistica, supporto tecnico e servizi personalizzati per gli ospiti. Questa apertura si inserisce nella rete caraibica di Acquera Yachting, che ora si estende su nove destinazioni: Anguilla, Sint Maarten, Saint Barth, Antigua, Guadalupa, Dominica, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, oltre alla già citata Saint Kitts e Nevis.

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