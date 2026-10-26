Los Angeles, emissioni inquinanti al minimo dal 2005

Los Angeles – Nel 2025, il porto di Los Angeles ha compiuto ulteriori passi avanti verso una migliore qualità dell’aria, registrando il livello più basso di emissioni per container mai rilevato, secondo l’Inventario delle emissioni atmosferiche appena pubblicato dal Dipartimento per il porto della Città di Los Angeles. Questi dati rappresentano un ulteriore traguardo nell’impegno del porto a favore di un’aria più pulita: le emissioni sono diminuite rispetto all’anno precedente, confermando una tendenza alla riduzione significativa che prosegue ormai da due decenni.

“Il porto di Los Angeles continua a dimostrare che crescita economica e progresso ambientale possono procedere di pari passo – spiega il sindaco di Los Angeles, Karen Bass -. Questi risultati sono il frutto di anni di investimenti, collaborazione e di un impegno condiviso volto a costruire un futuro più solido e sostenibile per le comunità portuali, garantendo al contempo che Los Angeles rimanga un polo competitivo per il commercio globale”.

Dal 2005, il porto ha ridotto le emissioni di particolato da gasolio del 90%, di ossidi di azoto (NOx) del 72%, di ossidi di zolfo (SOx) del 98% e di gas serra del 16%, a fronte di un incremento del 37% nel volume di container movimentati. L’ultimo inventario evidenzia inoltre progressi costanti a partire dal 2017, anno in cui il porto di Los Angeles e il vicino porto di Long Beach hanno aggiornato il loro Piano d’azione per l’Aria pulita (Clean Air Action Plan), con l’obiettivo di accelerare la transizione verso operazioni a zero emissioni.

Da allora, le emissioni di particolato, NOx, SOx e gas serra sono diminuite rispettivamente del 15%, 38%, 28% e 9%. Solo lo scorso anno, le emissioni di particolato sono scese del 2%, quelle di NOx del 4%, quelle di SOx del 5% e i gas serra del 3% rispetto al 2024. La riduzione degli ossidi di azoto (NOx) ha segnato il valore annuale più basso mai registrato per questo inquinante da quando, nel 2005, il porto ha iniziato a monitorare le emissioni.

“Nel celebrare i 20 anni del Clean Air Action Plan, questi risultati ci ricordano in modo tangibile quanta strada abbiamo percorso – aggiunge Beatrice Hsu, presidente della Commissione portuale della Città di Los Angeles -. Queste recenti riduzioni rappresentano un traguardo straordinario, ma sappiamo che c’è ancora molto da fare. Siamo determinati a consolidare questi progressi nel nostro percorso verso un futuro a zero emissioni”.

“Questi risultati dimostrano che è possibile movimentare grandi volumi di merci continuando al contempo a ridurre le emissioni – commenta Gene Seroka, direttore esecutivo del porto di Los Angeles -. Questi progressi sono il frutto di anni di investimenti, innovazione e collaborazione all’interno del nostro settore marittimo. Siamo orgogliosi di quanto raggiunto insieme e puntiamo ad accelerare la transizione verso operazioni portuali più pulite e sostenibili”.

Ogni anno, il porto effettua una ricognizione dell’inquinamento atmosferico generato da navi, autocarri, treni, imbarcazioni portuali e attrezzature per la movimentazione delle merci, per misurare l’efficacia delle proprie strategie per un’aria più pulita. Il nuovo rapporto si basa sulle attività commerciali registrate durante l’anno solare 2025. Dunque, il porto ha movimentato quasi 10,2 milioni di teu. Tra gli aspetti salienti del nuovo rapporto si segnalano:

• Autocarri: veicoli più moderni ed ecologici stanno progressivamente sostituendo quelli alimentati a diesel, portando a benefici costanti per la qualità dell’aria. Si è registrato, in particolare, un calo significativo di particolato diesel e ossidi di azoto – rispettivamente del 16% e del 25% – in un solo anno. Rispetto al 2005, tutti gli inquinanti hanno fatto registrare una netta diminuzione: il particolato è calato del 98%, i NOx del 94% e gli ossidi di zolfo del 97%;

• impianti per la movimentazione delle merci: solo nell’ultimo anno, il porto ha registrato un incremento del 20% nel numero di mezzi elettrici impiegati per la movimentazione dei carichi. Oggi, i mezzi a zero emissioni rappresentano il 14% di tutte le attrezzature per la movimentazione delle merci in funzione nel porto; inoltre, dal 2017, il numero di mezzi ibridi a minor impatto ambientale è decuplicato. Il risultato è una costante riduzione delle emissioni in ogni fase monitorata, con un calo complessivo di particolato, NOx e SOx rispettivamente dell’83%, 87% e 84% rispetto al 2005;

• imbarcazioni portuali: le emissioni di particolato e NOx sono diminuite per effetto del rinnovo della flotta e all’impiego di diesel rinnovabile su tutte le imbarcazioni portuali, nonostante un incremento dell’attività di tali natanti. Nel 2025, il 55% dei rimorchiatori, chiatte, traghetti e altre imbarcazioni di servizio operanti nel porto risultava conforme ai più rigorosi parametri sulle emissioni, un dato in crescita rispetto al 20% del 2017 e allo 0% del 2005. Dal 2005, le emissioni di particolato, NOx e SOx sono diminuite rispettivamente del 69%, 32% e 86%;

• navi: l’adozione di combustibili marittimi più puliti, il maggiore ricorso all’alimentazione elettrica da terra e a tecnologie analoghe per la cattura delle emissioni, insieme a una riduzione del numero complessivo di toccate-nave – calate del 34% rispetto al 2005 – continuano a favorire i progressi in questo ambito. Rispetto al 2017, le emissioni di particolato sono diminuite del 19%, mentre quelle di NOx e SOx del 29%; rispetto al 2005, il calo è rispettivamente del 94%, 58% e 98%;

• locomotive: nel 2025, le emissioni hanno registrato un calo dell’1% rispetto all’anno precedente, a seguito di una lieve contrazione dell’attività ferroviaria. Dal 2005, l’utilizzo di combustibili più puliti, una maggiore efficienza operativa e l’impiego di locomotive più recenti e a minor impatto hanno ridotto le emissioni ferroviarie di particolato, NOx e SOx rispettivamente del 45%, 52% e 99%.

Ogni anno, prima che il porto pubblichi i risultati, gli enti regolatori della qualità dell’aria – a livello regionale, statale e federale – esaminano l’inventario, contribuendo così a verificarne i dati. Il porto continua a promuovere iniziative per un’aria più pulita attraverso investimenti in tecnologie, miglioramenti operativi, incentivi, sovvenzioni e collaborazioni. Questi sforzi includono lo sviluppo di corridoi di navigazione ecologici con importanti porti in Asia, nonché un significativo accordo di cooperazione tra i porti della baia di San Pedro e della Costa Meridionale della California.