Argentina, Techint entra nei piani del governo per la logistica ferroviaria di Vaca Muerta

Il gruppo Techint entra nel nuovo risiko ferroviario con cui l’Argentina punta a rafforzare la logistica di Vaca Muerta.

Nelle scorse settimane il governo di Javier Milei ha prorogato fino al 30 aprile 2027 la concessione di Ferroexpreso Pampeano (FEPSA), società controllata dal gruppo della famiglia Rocca, ma soltanto in via transitoria: secondo la stampa locale, Buenos Aires sta preparando una nuova gara e un diverso quadro di collaborazione pubblico-privata per il corridoio Rosario-Bahía Blanca. Un riassetto che si intreccia con il progetto di rilanciare il collegamento ferroviario fra Bahía Blanca e Añelo, nel cuore della grande formazione di shale oil e shale gas della Patagonia.

La partita riveste un significato particolare per Techint, gruppo industriale di origine italiana della famiglia Rocca, perché Vaca Muerta è già uno dei suoi principali fronti di investimento attraverso Tecpetrol. La compagnia energetica del gruppo ha infatti presentato per il progetto Los Toldos II Este un investimento complessivo da 6,4 miliardi di dollari, finalizzato a raggiungere una produzione di 70mila barili di petrolio al giorno nel 2027.

Ora al dossier energetico si affianca quello ferroviario. FEPSA, prima concessione ferroviaria privata argentina, opera dal 1991 e collega i centri produttivi di Buenos Aires, La Pampa e Santa Fe con i porti di Bahía Blanca e Rosario. La società non trasporta soltanto prodotti agricoli: dichiara di essere già presente, seppure su scala minore, nella logistica petrolifera con tubi, sabbia e altri materiali destinati alle attività del settore. È inoltre un concessionario integrato, che non si limita cioè a far circolare i treni, ma dispone di proprie strutture per la gestione e manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria.

Il governo argentino non intende però limitarsi a prorogare l’attuale assetto. Buenos Aires, come spiega il giornale La Nueva, sta preparando la rimessa a gara sia della concessione di FEPSA sia di quella di Ferrosur Roca, quest’ultima controllata da Loma Negra. Le due procedure saranno separate e calibrate sulle caratteristiche delle rispettive reti, sugli investimenti necessari e sulla loro capacità di attirare operatori privati.

È soprattutto la rete di Ferrosur Roca a costituire la base ferroviaria storica del progetto per Vaca Muerta. Il vecchio Corredor Norpatagónico, o “Tren a Vaca Muerta”, prevedeva infatti il recupero della Línea General Roca fra Bahía Blanca e Añelo, attraverso Cipolletti e l’area di Cinco Saltos, combinando il rinnovo dei binari esistenti con la costruzione di una nuova tratta verso il cuore del bacino petrolifero. Il progetto, approvato nel 2022 e successivamente sospeso, puntava a trasferire su ferrovia sabbia per il fracking, tubi, attrezzature e altri materiali oggi movimentati in misura rilevante su gomma.

La rete oggi affidata a Ferrosur Roca raggiunge già Neuquén e Zapala e collega l’area di Buenos Aires con Bahía Blanca e la Patagonia. La concessione è stata prorogata in via precaria fino al 10 settembre 2027, o fino alla stipula del nuovo contratto. Per il futuro della Roca il governo ha indicato esplicitamente come modello la gara cinquantennale avviata per le linee General Belgrano, San Martín e Urquiza.

La vicenda Vaca Muerta si inserisce cioè in un progetto ferroviario molto più ampio. Con la privatizzazione di Belgrano Cargas y Logística, Buenos Aires ha avviato la trasformazione delle linee Belgrano, San Martín e Urquiza attraverso concessioni di lungo periodo e un modello di “open access”. Nel nuovo schema il concessionario gestirà l’infrastruttura, mentre binari e terreni resteranno di proprietà dello Stato; il materiale rotabile statale viene invece trattato separatamente. L’obiettivo dichiarato è aumentare concorrenza, efficienza e investimenti privati nel trasporto merci.

Il passaggio è rilevante perché FEPSA e Ferrosur Roca provengono invece dal modello delle privatizzazioni degli anni Novanta, nel quale l’operatore ferroviario è anche responsabile della rete ricevuta in concessione. Per Ferrosur Roca il governo ha già indicato nel nuovo modello Belgrano il riferimento per il futuro contratto; per FEPSA è stato annunciato un nuovo schema competitivo pubblico-privato destinato ad attrarre più offerenti, senza che sia stato ancora stabilito che debba replicare in ogni dettaglio l’architettura del Belgrano.

Sul fondo torna così il Corredor Norpatagónico. Il governo sta discutendo con le province la possibile riattivazione del collegamento Bahía Blanca-Añelo, ma non ha ancora deciso se recuperare esattamente il vecchio progetto o riformularlo. Le ultime configurazioni tecniche prese in considerazione prevedevano interventi per circa 665 chilometri, fra rinnovi, miglioramenti e circa 83 chilometri di nuova linea.

Per Techint si apre quindi una partita su due fronti: da una parte Tecpetrol sta investendo direttamente nell’espansione produttiva di Vaca Muerta; dall’altra FEPSA è uno degli operatori ferroviari che il governo vuole inserire nel nuovo assetto della logistica merci. La proroga concessa alla società dei Rocca non garantisce però la permanenza dopo il 2027: è una soluzione ponte in attesa della nuova gara. La vera posta in gioco sarà capire quale ruolo FEPSA potrà conquistare nel futuro sistema e come questo si integrerà con la Línea Roca e con il rilancio del collegamento ferroviario verso Añelo.