Battaglia (IYM): “Pochi comandanti di yacht. Bisogna investire sulla scuola e rivedere il sistema patenti”

Quando iniziò a lavorare sugli yacht era ancora adolescente. Quasi cinquant’anni dopo, Gino Battaglia ha attraversato da protagonista l’evoluzione della nautica da diporto. Oggi è comandante e presidente di Italian Yacht Masters, l’associazione che riunisce i capitani di superyacht. «Ho da poco superato i 3 mila giorni di charter», sorride riavvolgendo il nastro di una carriera che l’ha visto lavorare per donne e uomini di fama internazionale, da Beyoncé ad Adnan Kashoggi, fino alla famiglia Al Fayed. «Non ho mai trovato persone sgradevoli», rivela ridimensionando uno dei luoghi comuni della professione. Le difficoltà, secondo lui, sono altre: non il rapporto con gli armatori, ma «un percorso formativo complesso» e un «sistema di abilitazioni che rischia di rallentare l’ingresso di giovani italiani in un mercato ricco di opportunità».

Come si è evoluta la figura del comandante di yacht negli ultimi decenni?

«Oggi non è più soltanto la persona che conduce l’imbarcazione. Le mansioni si sono ampliate fino a comprendere aspetti manageriali e operativi. L’armatore vuole contare su un professionista capace di gestire la navigazione e, più in generale, il funzionamento complessivo dello yacht, compresa la gestione dell’equipaggio».

Eppure, per i giovani italiani entrare in questa professione resta difficile. Perché?

«Il percorso formativo è impegnativo. Si parte dal Nautico. Poi ci sono i corsi e un periodo di navigazione necessario per accedere alle abilitazioni professionali. Il problema è che molti ragazzi terminano la scuola e non riescono a trovare l’imbarco giusto come allievi per maturare l’esperienza richiesta. Anche le opportunità sulle navi tradizionali sono diventate più rare. È un settore che offre possibilità economiche, permette di viaggiare e di conoscere realtà internazionali, ma che presenta ancora ostacoli evidenti».

Un altro è quello delle patenti?

«È tra i principali. Il sistema italiano non offre un percorso sufficientemente agevole per conseguire le certificazioni richieste a livello internazionale. Molti giovani, di conseguenza, finiscono per rivolgersi al sistema anglosassone, dove trovano strade più comode. Il risultato è un rallentamento della carriera: si rischia di arrivare a comandare uno yacht dopo i 35 anni, mentre professionisti stranieri raggiungono posizioni di responsabilità ben prima dei 30».

Qual è la ricetta per superare l’impasse?

«Servirebbe un maggiore coordinamento tra formazioni, autorità competenti e imprese. Solo così, senza rinunciare agli standard di sicurezza e professionalità, si può fare un passo in avanti».

La sicurezza resta, infatti, una responsabilità del comandante. Quali sono i suoi compiti principali?

«Lavoriamo su tre direttrici: navigazione, permanenza in porto e manutenzione. A questi si aggiunge la gestione dell’equipaggio: un buon capitano deve verificare che svolga correttamente le proprie mansioni. Posso fare un esempio?».

Prego.

«Se è previsto un viaggio ai Caraibi, bisogna organizzare per tempo il periodo di cantiere, verificare la disponibilità delle strutture, predisporre il budget e sottoporlo all’approvazione dell’armatore e della società di management. Allo stesso modo, l’equipaggio deve avere una formazione aggiornata e tutti i documenti in regola, perché le imbarcazioni sono soggette a controlli».

Digitalizzazione e intelligenza artificiale stanno cambiando anche il lavoro a bordo?

«Sì, soprattutto sul fronte della cybersicurezza. I sistemi informatici degli yacht possono contenere dati sensibili e per questo è cresciuta l’attenzione verso la vulnerabilità dei server e delle reti di bordo. Oggi le imbarcazioni devono sottostare una serie di prescrizioni e la protezione dei sistemi digitali è diventata un aspetto sempre più importante nella gestione quotidiana del lavoro».

Italian Yacht Master è una sua creatura. Qual è lo scopo dell’associazione?

«Sono presidente di un’organizzazione che, insieme ad altri, ho fondato 13 anni fa. Oggi contiamo tra le nostre fila oltre 100 comandanti professionisti, imbarcati con armatori di diverse nazionalità. L’obiettivo è semplice: valorizzare il nome dei capitani italiani di mega yacht e favorire la crescita professionale attraverso lo scambio di informazioni. In questo modo abbiamo fatto rete, contribuendo a generare opportunità di lavoro, anche per gli equipaggi».

Qual è la prospettiva della professione nei prossimi anni?

«Gli yacht diventano sempre più grandi e tecnologicamente avanzati. Questo richiede competenze aggiornate e una capacità di gestione maggiore. Alle responsabilità crescenti dovranno corrispondere retribuzioni adeguate, però. Nonostante le tensioni internazionali, comunque, il mercato continua a mostrare segnali di vitalità. E l’evoluzione del settore apre a nuove opportunità professionali. Anche i giovani, quindi, possono guardare con interesse a questa carriera, a condizione che si riescano a rendere più accessibili i percorsi di formazione».