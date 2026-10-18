Cantieri navali giapponesi, ordini in crescita del 4% nei primi nove mesi

Crescono del 4% gli ordini di nuove navi raccolti dai cantieri giapponesi nei primi nove mesi del 2026, anche se il ritmo delle commesse resta inferiore a quello necessario per raggiungere la soglia di 10 milioni di tonnellate di stazza lorda nell’intero anno. Secondo i dati diffusi dalla Japan Ship Exporters’ Association, tra gennaio e settembre sono stati firmati contratti per 159 navi, pari a 6,75 milioni di tonnellate di stazza lorda e 3,03 milioni di tonnellate di stazza compensata (CGT).

Le commesse si concentrano soprattutto sulle portarinfuse, con una presenza significativa delle unità di classe Handymax, impiegate nel trasporto di rinfuse secche. Il dato conferma il ruolo centrale di questo segmento per la cantieristica nipponica, mentre la saturazione degli slot produttivi a breve termine limita la capacità di acquisire nuovi ordini per gli anni successivi.

Il quadro più recente segnala tuttavia un rallentamento. A settembre i contratti sono scesi del 26% su base annua, con 17 navi per circa 510.000 tonnellate di stazza lorda. La flessione ha riguardato in particolare le portarinfuse di grandi dimensioni, a favore di unità Handysize, più piccole. Si tratta del secondo mese consecutivo di calo tendenziale.

A fine settembre i cantieri giapponesi mantenevano comunque un portafoglio ordini di 633 navi, pari a circa 29,92 milioni di tonnellate di stazza lorda. Un carico di lavoro che garantisce circa tre anni e mezzo di produzione, assicurando stabilità alle attività industriali, pur lasciando aperta la sfida della competitività sul mercato internazionale.