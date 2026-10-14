Car sharing in Arsenale alla Spezia, il disegno prende quota: “E spunta l’idea golf car per i materiali”

La chiusura dei lavori alla piscina Mori, «prevista per fine novembre». Il progetto car sharing all’interno della base navale, che «avanza». E l’ipotesi «golf car per gli spostamenti di materiale da una zona all’altra della base navale» che si affaccia all’orizzonte. È stato un incontro fiume, quello del 13 ottobre tra i rappresentanti del Siulm Marina e il comandante Marittimo Nord, Flavio Biaggi. Sul tavolo sono finite diverse delle questioni che animano il confronto dentro alla Marina Militare negli ultimi mesi: dal benessere del personale alla valorizzazione delle infrastrutture del territorio spezzino.

Il faccia a faccia si è aperto sul futuro della piscina Mori. «Gli interventi sono ormai alla fase conclusiva», riferiscono Ciro Ironico e Flavio Magazzino del Siulm Marina al termine dell’incontro. La conclusione dei lavori è prevista per la fine di novembre, quando si potrà fare il punto sul percorso che porterà alla riapertura dell’impianto.

Parallelamente, proseguirà il confronto sul progetto di car sharing nella base navale. Davanti all’ammiraglio Biaggi, il sindacato ha sollecitato un’accelerazione richiamando «le potenzialità del servizio nel migliorare la mobilità e la qualità di vita del personale militare». In tutta risposta, i vertici militari hanno confermato l’interesse per la proposta, insieme alla necessità di portare avanti valutazioni e osservazioni tecniche preliminari. In particolare, restano da chiarire i passaggi operativi necessari per arrivare all’avvio del servizio: l’individuazione degli spazi, con l’Area 9 come possibile opzione, e le eventuali dichiarazioni d’interesse da parte delle aziende interessate.

Tra i temi affrontati nel corso del confronto è emersa anche un’ipotesi ulteriore: introdurre le golf car per il trasporto di materiali all’interno della base navale. «Al momento è solo un sondaggio – precisano Ironico e Magazzino –. Una possibilità che guarda a soluzioni già presenti in altre basi della Marina Militare sul territorio nazionale e che potrebbe agevolare i trasferimenti interni e ridurre l’impatto ambientale degli spostamenti».

Chiusi questi dossier, sui quali le parti torneranno a confrontarsi presto, Ironico e Magazzino hanno voluto ringraziare il Comando Marittimo Nord per il lavoro svolto e l’attenzione riservata alle iniziative «che possono produrre benefici non soltanto per i marinai ma anche per il territorio spezzino». Per il Siulm Marina, infatti, un dialogo aperto e costante rappresenta un’occasione per analizzare sia esigenze sia proposte: «È uno strumento fondamentale per individuare soluzioni concrete alle esigenze del personale e valorizzare le opportunità offerte dal Golfo dei Poeti – concludono i sindacalisti –. Solo così si possono tradurre i bisogni in azioni nell’interesse della collettività militare e della città».