Céline Mortier nuova presidente di Wista International

Genova – La Wista International, l’associazione delle donne impegnate nel settore del trasporto marittimo, ha eletto Céline Mortier come nuova presidente. Già numero uno della Wista Belgio e amministratore delegato dell’azienda di forniture marittime Bogerd Martin, Mortier è stata formalmente nominata al nuovo incarico in occasione dell’assemblea generale annuale e conferenza 2026 della Wista International, tenutasi questa settimana.

La nomina arriva al termine dei due mandati di Elpi Petraki, che ha guidato l’associazione globale per quattro anni, concludendo il suo incarico durante l’evento che si è svolto a Kuala Lumpur dal 28 al 30 ottobre. “Sono entusiasta di assumere il ruolo di presidente di Wista International – dice Mortier – in una fase di costante crescita per la nostra rete globale; mi impegno a lavorare con determinazione per promuovere la missione e l’impatto di Wista”.

L’assemblea e la conferenza di quest’anno, organizzate congiuntamente dalla Wista Hong Kong, dalla Wista Malesia e dalla Wista Singapore, hanno riunito oltre 250 professioniste provenienti dai settori marittimo, logistico e commerciale a livello globale. “La nostra forza maggiore – aggiunge Mortier – risiede nelle competenze, nell’esperienza e nelle relazioni presenti all’interno della nostra rete globale”.

“Mettendo a fattor comune queste risorse – conclude Mortier – e rafforzando la collaborazione transfrontaliera e sostenendo le nostre associazioni nazionali, possiamo trasformare questo patrimonio collettivo in azioni concrete. Abbiamo inoltre un ruolo fondamentale nell’attrarre la prossima generazione di talenti, mostrando le opportunità che il nostro settore è in grado di offrire”. Durante l’assemblea è stato annunciato l’ingresso di quattro nuove associazioni nazionali – Bahamas, Egitto, Montenegro e Filippine – portando il numero totale a 64, con oltre 6.500 associate alla Wista in tutto il mondo.

Maryana Stober, Diruni Chanmugam e Amsha Gengan sono state nominate nel comitato esecutivo della Wista International, succedendo a Jemilat Mahamah, Dafne Anghelidis e Raimah Chowdhury, che hanno prestato servizio per quattro anni. Nel corso dell’evento, la società Mercantile Marine Management è stata insignita del premio “Wista International Corporate Diversity Award”.

Un videomessaggio di Arsenio Dominguez, segretario generale dell’Organizzazione marittima internazionale (Imo, il braccio blu dell’Onu), ha sottolineato l’importanza di favorire la partecipazione femminile e la parità di genere nel settore marittimo, mettendo in luce le iniziative di collaborazione tra l’Imo e la Wista, pensate specificamente per promuovere l’inclusione, valorizzare i talenti del futuro e favorire un progresso significativo.

Nel suo discorso di apertura, Petraki, in qualità di presidente uscente della Wista International, ha riflettuto sulla crescente influenza dell’Asia nel commercio globale e sui cambiamenti che stanno trasformando il settore. Ha sottolineato il valore della collaborazione transfrontaliera e dello sviluppo dei futuri dirigenti del mondo marittimo, ribadendo l’impegno della Wista nel garantire pari opportunità per tutti.

«Le sfide che il settore marittimo deve affrontare non si fermano ai confini nazionali; di conseguenza, nemmeno il nostro modo di pensare dovrebbe farlo – spiega Petraki -. Il nostro raggio d’azione continua a espandersi, ma il nostro impatto va ben oltre il numero dei membri: risiede nelle relazioni che costruiamo, nel sostegno che offriamo e nelle opportunità che contribuiamo a creare».

Isabel Tse, presidente della Wista Hong Kong, Reshma Yousuf, presidente della Wista Malesia, e Yukie Teo, presidente della Wista Singapore, hanno ribadito l’importanza delle collaborazioni regionali. Anche Anthony Loke Siew Fook, ministro dei Trasporti della Malesia, ha sottolineato, nel suo intervento rivolto alle delegate, quanto sia fondamentale rafforzare i collegamenti: «La competitività futura delle nazioni marittime non dipenderà solo dalla forza dei singoli porti, ma dall’efficacia con cui riusciremo a connetterli. Dobbiamo quindi continuare a rafforzare le collaborazioni regionali, agevolare gli scambi commerciali e sviluppare un ecosistema marittimo e logistico più integrato».

Il tema della collaborazione transfrontaliera è emerso chiaramente in una serie di approfondimenti sul ruolo dell’Asia come snodo di connessione e polo di innovazione, capace di promuovere il dibattito su sostenibilità, tecnologia e leadership inclusiva. Un confronto con Thomas Kazakos, segretario generale della International Chamber of Shipping (Ics), ha posto le persone al centro del dibattito.

Affrontando temi che spaziano dalla tutela dei marittimi di fronte alle crescenti minacce alla sicurezza, al superamento della frammentazione normativa e al progresso verso la decarbonizzazione, Kazakos ha inoltre evidenziato l’importanza di coinvolgere i giovani nel settore marittimo fin da subito. Tra gli altri interventi, si segnalano i contributi di Mariana Noceti, funzionaria di programma presso l’Imo, e di Helio Vicente, direttore degli Affari legati all’occupazione dell’Ics, che hanno discusso su come colmare il divario tra navi e porti e su cosa sia necessario per rafforzare la resilienza dell’industria marittima.

La conferenza si è conclusa con una sessione dedicata alle donne nel settore marittimo, durante la quale un gruppo di professioniste del mare ha condiviso le proprie esperienze personali su come la cultura dell’ambiente di lavoro possa influenzare i percorsi e l’avanzamento di carriera. La prossima assemblea generale annuale e conferenza della Wista International si terrà in Brasile il prossimo anno.