Si alza il sipario sulla prima edizione di BEST – The Blue Economy Summit & Trade Show. Il summit internazionale promosso da Blue Media e dedicato all’economia del mare porta al Padiglione Blu Jean Nouvel del Waterfront di Levante alcuni dei principali protagonisti del mondo dello shipping, della portualità, dell’industria e dell’economia.

Per quattro giorni Genova sarà al centro di un confronto internazionale sulla blue economy. Ad aprire ufficialmente la cerimonia inaugurale è stato il direttore del Secolo XIX, Andrea Castanini, che ha dato il via ai lavori partendo dai numeri della manifestazione. Il percorso di avvicinamento, con l’iniziative “Road to Best”, ha attraversato 10 città italiane prima di gettare l’ancora a Genova. Qui il summit riunirà 250 aziende del settore e proporrà un programma con oltre 30 conferenze.

Pierfrancesco Vago, presidente di Blue Media, subito dopo aver accolto gli ospiti, ha messo in chiaro le due grandi sfide che attendono il settore: “Proteggere gli ecosistemi marini e liberare l’immenso potenziale che il mondo marittimo offre per la prosperità globale”. Best, ha aggiunto, nasce proprio con l’ambizione di diventare un laboratorio comune. Il primo tassello di un progetto più ampio: “Lanciamo oggi una piattaforma globale: la blue economy deve essere un modello per il futuro”. Da qui il richiamo all’Europa: “Deve rafforzare gli asset dell’economia del mare: è un nostro dovere fare arrivare questa voce a Bruxelles”.

La blue economy al Best

Il primo rappresentante del mondo dello shipping a intervenire sul palco è stato Stefano Messina. “Rappresentare tante imprese del settore è un orgoglio – ha sottolineato il presidente di Assarmatori -. Sono loro che portano avanti il Paese”. Sulla stessa linea Mario Zanetti: “Il mare è industria. L’armamento italiano investe in nuove tecnologie, in navi”. Secondo il presidente di Confitarma, per continuare nella crescita sarà però fondamentale trovare coesione su alcune priorità: “Sicurezza delle rotte, transizione energetica, competitività della bandiera, digitalizzazione”. E ancora: “Bisogna continuare a lavorare su strumenti per le aziende che non siano autopunitivi. Senza trascurare lavoro e formazione: avremo presto bisogno di 200 mila nuove risorse”.

Il mare, però, è anche una grande infrastruttura commerciale. Lo ha ricordato il segretario generale di Confcommercio, Mario Barbieri, prima di cedere il microfono ad Antonio Gozzi. Per il vicepresidente di Confindustria, il problema principale dei prossimi anni sarà “mantenere i livelli di competitività”. In questo quadro, però, il mare può essere d’aiuto. “Specialmente il Mediterraneo”, ha specificato. “Sull’altra sponda ci sono nuovi mercati: bisogna fare accordi industriali, investire sulla formazione e sull’importazione di energia”. E proprio sull’energia ha posto l’accento anche il ceo di Axpo Italia, Simone Demarchi: “Genova può essere un punto di partenza per l’LNG”.

A chiudere il quadro è stato Ugo Salerno, presidente del Rina, che ha spostato l’attenzione sulle infrastrutture meno visibili, perché immerse in acqua, ma indispensabili per il funzionamento del Paese: “Cavi, fibra ottica, pipeline: tutte realtà che bisogna sfruttare, controllare e difendere”.

Il saluto delle istituzioni

La seconda parte della cerimonia inaugurale ha dato spazio alle istituzioni. Luigi Attanasio, presidente della Camera di Commercio, è stato il primo a salutare la platea. “A metà Ottocento si discuteva già del Canale di Suez”, ha rivelato per poi cedere il palco al presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale. Matteo Paroli, però, ha sorpreso tutti. Si è allontanato per un momento dai consueti temi portuali per rivolgere un riconoscimento al mondo dell’informazione: “Per una volta, non parlo di porto, ma del compito che la stampa assolve giorno dopo giorno: comunicare, anche criticamente e senza sconti, ciò che la pubblica amministrazione fa per arrivare ai cittadini”.

Proprio il rapporto tra scalo e città è stato al centro dell’intervento della sindaca di Genova, Silvia Salis, mentre il presidente della Regione Liguria Marco Bucci si è soffermato sull’importanza dell’economia del mare. Salis ha citato il Piano Mattei, “che serve al porto”, l’aeroporto, la diga, il Terzo Valico e tanto altro ancora: “Vivere questo momento è importante perché Genova è la città del futuro: è forte, ambiziosa, e al centro delle attenzioni nazionali e internazionali. Per questi motivi, il Best potrebbe diventare la Biennale del capoluogo ligure, accanto al Salone Nautico”. “Noi crediamo nella blue economy – ha aggiunto Bucci -. Eravamo, e siamo, una striscia di terra tra i monti e il mare: per fare commerci dobbiamo navigare. Ci sarà sempre più bisogno di trasportare merci, persone, dati e cultura”.