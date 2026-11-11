Cile, siglata espansione del porto di San Antonio da 227 milioni di dollari

"San Antonio è il principale hub logistico del Paese e questo accordo rafforza tale ruolo strategico”, dice Merino dell'EPSA

Ultimo aggiornamento 11 novembre 2026 - 13:17

DP World ha concordato un investimento di 227 milioni di dollari nel suo terminal polifunzionale presso il porto cileno di San Antonio, in cambio di un’estensione della concessione di 10 anni, fino al 2041. La San Antonio Port Company (EPSA) e DP World San Antonio hanno concordato di prorogare la concessione per il fronte di attracco Costanera – Espigón, che sarà valida fino al 2041.

Questo meccanismo, previsto contrattualmente nei documenti di gara del 2011, è subordinato a un piano di investimenti di 227 milioni di dollari da attuare entro tre anni a partire da tale data. Includendo gli altri investimenti pianificati per il periodo, l’importo totale raggiungerà circa 250 milioni di dollari entro la fine della concessione nel 2041.

Il piano prevede lavori infrastrutturali, ammodernamento e nuove attrezzature, che consentiranno un aumento della capacità di movimentazione annua di 300.000 TEU per il carico containerizzato e fino a 1.800.000 tonnellate per il carico solido alla rinfusa, elevando gli standard di efficienza operativa di questo terminal polifunzionale.

“La nostra priorità e il nostro mandato come società pubblica è garantire che il Cile disponga delle infrastrutture portuali necessarie al suo sviluppo – ha dichiarato Sergio Merino, Presidente del Consiglio di Amministrazione di EPSA -. San Antonio è il principale hub logistico del Paese e questo accordo rafforza tale ruolo strategico, garantendo capacità e competitività nel medio termine, mentre il progetto del Porto Esterno procede”.

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