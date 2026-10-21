Cma Cgm alla Spezia con “Customers Meet Seafarers”: ecco le nuove opportunità lungo la suppy chain

Nuove opportunità lungo la filiera produttiva e, soprattutto, il ruolo strategico del porto della Spezia nel sistema logistico del Mar Mediterraneo. Cma Cgm ha portato in Liguria una nuova tappa di “Customers Meet Seafarers – Roadshow”, riunendo in La Spezia Container Terminal clienti, istituzioni e rappresentanti della comunità marittima e portuale del territorio.

La mattinata si è aperta con i saluti di Paolo Guidi, general manager di Cma Cgm Italy, e Matthieu Gasselin, amministratore delegato di Contship Italia. Dopo di loro, sul palco sono saliti il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, Bruno Pisano e Patrizia Saccone, in rappresentanza del Comune della Spezia. Sottolineando il “valore strategico del dialogo tra imprese e città”, i saluti istituzionali hanno presto lasciato spazio a “The People Behind the Voyage”: un panel che ha dato voce “agli operatori che contribuiscono ogni giorno alla sicurezza ed efficienza delle operazioni marittime e portuali”.

Subito dopo è toccato alla stessa Cma Cgm approfondire i servizi e soluzioni a valore aggiunto nel porto spezzino, illustrando “come l’evoluzione dell’offerta possa aprire a nuove opportunità lungo la supply chain”. Da qui, il confronto si è poi allargato a scenari internazionali con “Routes, Resilience & Geopolitics”. Al centro del dibattito, chiosano da Lsct, ” la connettività marittima, la resilienza delle filiera produttiva e il ruolo strategico della Spezia nel sistema logistico del Mediterraneo”.