Collisione sul Mississippi tra petroliera e nave da crociera: paura a New Orleans

Un incidente che poteva trasformarsi in tragedia si è concluso senza vittime. Venerdì 13 novembre, intorno alle 12:30 ora locale, la petroliera Atlantic Asphalt, battente bandiera delle Isole Marshall e lunga circa 160 metri, ha perso il controllo ed è finita contro la nave da crociera fluviale American Heritage della compagnia American Cruise Lines, ormeggiata nel porto di New Orleans, sul Mississippi.

La American Heritage, un battello a ruota di lusso costruito nel 2015 e con una capacità di 150 passeggeri, stava effettuando le operazioni di sbarco al termine di una crociera sul fiume. A bordo si trovavano tra 180 e 197 persone, tra passeggeri ed equipaggio. L’impatto ha provocato un rapido allagamento: la nave ha cominciato a inclinarsi fino a ribaltarsi su un fianco, scaraventando decine di persone in acqua.

I soccorsi sono scattati immediatamente. Vigili del fuoco, polizia portuale, Guardia Costiera, equipaggi dei rimorchiatori e semplici passanti si sono mobilitati per recuperare le persone finite in acqua, utilizzando anche scale e piccole imbarcazioni. Nelle registrazioni delle comunicazioni di emergenza si sentono le prime segnalazioni di un battello fluviale che sta imbarcando acqua rapidamente. Nel pomeriggio la sindaca di New Orleans, Helena Moreno, ha annunciato in conferenza stampa che tutte le persone a bordo erano state rintracciate. Trentadue persone, tra cui due agenti della Harbor Police finiti in acqua durante i soccorsi, sono state trasportate negli ospedali della zona. Nessuna ha riportato ferite critiche. I due agenti sono stati dimessi già in serata. «Non manca all’appello nessuno: è davvero un miracolo sul Mississippi», ha dichiarato Moreno, accolta dagli applausi dei presenti.

Il governatore della Louisiana, Jeff Landry, si è recato sul posto e ha elogiato il lavoro dei soccorritori. Anche il presidente Donald Trump ha espresso gratitudine alle forze dell’ordine e alla Guardia Costiera. American Cruise Lines ha confermato l’evacuazione di passeggeri ed equipaggio e la piena collaborazione con le autorità.

Secondo le prime ricostruzioni, la petroliera avrebbe perso il controllo del timone dopo aver superato il ponte Crescent City Connection. La Guardia Costiera e il National Transportation Safety Board (NTSB) hanno avviato le indagini. Un team dell’agenzia federale è atteso sul luogo dell’incidente. Il traffico fluviale nella zona è stato temporaneamente sospeso.

Le immagini diffuse (vedi qui) mostrano la American Heritage coricata su un fianco e parzialmente sommersa, a pochi metri dalla petroliera e dai rimorchiatori intervenuti. La rapidità dell’intervento e la mobilitazione di soccorritori e persone presenti sulla banchina hanno consentito di mettere in salvo tutti gli occupanti.

L’inchiesta dovrà ora chiarire le cause della perdita di governo della Atlantic Asphalt e ricostruire la dinamica dell’incidente. Resta il bilancio di una collisione che avrebbe potuto provocare decine di vittime e che, invece, si è conclusa senza morti.