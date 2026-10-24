Confindustria: “L’Ets marittimo costa alla Sardegna 150 milioni di euro all’anno”

“Confindustria Sardegna esprime ancora una volta fortissima preoccupazione per il crescente aumento dei costi dei trasporti marittimi delle merci, che sta duramente colpendo tutto il sistema produttivo dell’Isola. L’incremento delle aliquote dell’Ets (Emission Trading System) applicate al trasporto marittimo sta determinando degli aumenti fuori controllo dei noli marittimi, scaricati totalmente su imprese di trasporto e consumatori finali. Per le aziende sarde, che dipendono esclusivamente dai collegamenti via mare per approvvigionamenti ed esportazioni, tale aggravio costituisce un durissimo colpo alla competitività, sino a minarne la sopravvivenza”.

È quanto si legge in una nota di Confindustria Sardegna. “Il maggior costo del trasporto, con un insostenibile concomitanza di caro carburante ed Ets, si è ormai consolidato in questi ultimi mesi ben oltre il 48%; si stima che nell’ultimo triennio i maggiori costi sostenuti dalle imprese, considerando solo l’Ets marittimo, hanno superato i 150 milioni di euro l’anno. Una cifra spropositata”. “Il rischio concreto – dichiarano Alberto Cellino e Andrea Porcu, rispettivamente presidente e direttore generale di Confindustria Sardegna – è quello di assistere alla progressiva perdita di competitività di interi comparti produttivi, con conseguenze gravissime sul piano occupazionale e sociale. Le imprese sarde non possono più continuare a sostenere costi del trasporto superiori rispetto ai concorrenti del resto d’Italia e d’Europa”.

Secondo le stime del Centro studi di Confindustria Sardegna, qualora la situazione attuale dovesse protrarsi ancora, nei prossimi mesi, senza adeguati interventi strutturali da parte delle istituzioni regionali o nazionali opportunamente sensibilizzate più volte sul tema, sono potenzialmente a rischio diverse migliaia di posti di lavoro nei comparti agroalimentare, lapideo, logistica, manifattura e delle filiere collegate. Anche a seguito dell’attuale incremento dei costi dei carburanti, le imprese di diversi settori produttivi rischiano di non riuscire più a sostenere tali elevati costi del trasporto merci, con la concreta imminente prospettiva di cessare definitivamente l’attività produttiva.

Nei giorni scorsi l’assessorato all’Industria, a seguito delle istanze delle imprese aderenti alla associazione degli industriali, ha comunicato che sarà tempestivamente reso disponibile uno strumento compensativo per il caro carburante nel comparto estrattivo e lapideo a valere sul 2026. È un intervento certamente utile per un settore strategico per la nostra regione e si da atto dell’attenzione dimostrata dalla Regione su questa emergenza. Confindustria Sardegna segnala che, relativamente ai fondi stanziati con la manovra di integrazione al bilancio dello scorso agosto, occorre però dare immediato seguito anche agli strumenti straordinari e compensativi per il caro carburanti per i comparti agroalimentare, trasporti e manifatturiero. Tuttavia, senza interventi strutturali, la certezza è un inevitabile impoverimento totale del tessuto produttivo regionale, con effetti pesantissimi anche su possibili futuri investimenti.