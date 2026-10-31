Sommariva (gruppo Spinelli): “Con le aree ex Ilva sosteniamo lo sviluppo multipurpose del porto di Genova”

Ieri pomeriggio, dopo “una lunga contesa al rialzo con gli altri concorrenti, condotta dal presidente Mario Sommariva e dall’ ad Mirco Panariello”, il gruppo Spinelli si è aggiudicato la gara indetta da Società per Cornigliano per la concessione del nuovo spazio da 32mila metri quadrati prossimo al porto di Genova Sampierdarena, “che sostituisce l’area contigua finora detenuta da Spinelli, ora destinata ad altri usi dalla società che gestisce le aree ex Ilva”. Il gruppo genovese spiega così l’aggiudicazione dell’area alla foce del Polcevera. “La preoccupazione principale che ha guidato la volontà del Gruppo Spinelli – afferma una nota – è stata quella di salvaguardare il reddito di circa 50 dipendenti e delle loro famiglie, che da anni lavorano con competenza e dedizione nel nostro deposito Erzelli 2, che abbiamo avuto finora. Ci siamo riusciti e ne siamo fieri. Allo stesso tempo, ci siamo garantiti uno spazio che, seppur ridotto rispetto ai 50mila metri quadrati precedenti, ci permette di organizzare con la massima efficienza gli spazi dedicati ai container vuoti, vitali per il traffico export in uscita dal porto di Genova. Uno spazio che comunque è rafforzato grazie alla sinergia con il nostro nuovo deposito di proprietà a Novi Ligure, nel basso Piemonte”.

“Siamo impegnati a dotarci di tutti gli asset necessari a sostenere lo sviluppo mediterraneo multipurpose del porto di Genova – spiega Mario Sommariva – che godrà di una nuova importante fase con l’entrata in funzione della nuova diga e con il nuovo Piano Regolatore Portuale una volta definito dalla Autorità di Sistema. Tutte le nostre scelte sono quindi all’insegna della sostenibilità dei traffici e dello sviluppo della buona occupazione”.