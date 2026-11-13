Logistica italiana a quota 118 miliardi di euro nel 2026: spingono intelligenza artificiale, assunzioni dirette e servizi avanzati

Secondo l'Osservatorio Contract Logistics "Gino Marchet" del Politecnico di Milano il fatturato cresce del 4% anche a causa del rialzo dei costi energetici, mentre i grandi operatori internalizzano il personale dei magazzini e quasi metà delle imprese adotta soluzioni IA

Logistica di magazzino (foto d'archivio)

Ultimo aggiornamento 13 novembre 2026 - 12:17

Nel 2026 il fatturato delle aziende italiane di logistica conto terzi (contract logistics) raggiunge i 118 miliardi di euro, segnando una crescita nominale del 4% (+0,6% in termini reali) per il terzo anno consecutivo nonostante l’impennata dei prezzi di energia elettrica (+29,8%) e diesel (+19,6%) legata alle tensioni geopolitiche in Medio Oriente.

I dati dell’Osservatorio Contract Logistics “Gino Marchet” del Politecnico di Milano evidenziano una svolta strutturale del comparto, dove la logistica diventa una gestione sempre più integrata della supply chain. Sul fronte organizzativo i principali operatori riducono il ricorso alle cooperative tradizionali per puntare sulle assunzioni dirette, facendo quasi raddoppiare gli addetti interni nei magazzini da 23mila a oltre 43mila unità e portando il costo del personale al 17,3% del fatturato.

Parallelamente esplodono i servizi innovativi legati a digitalizzazione, consulenza ed economia circolare, che oggi generano oltre il 10% dei ricavi per il 32% dei fornitori, una quota triplicata rispetto all’11% del 2023.

Decisiva anche l’accelerazione sull’intelligenza artificiale, adottata dal 48% delle aziende committenti contro il 30% del 2025, soprattutto in ambito generativo (71%), predittivo (64%) e agentico (42%). Nell’85% dei casi l’IA produce benefici in linea o superiori alle attese, ma impone nell’81% delle realtà una profonda revisione dei processi operativi e l’adozione di misure contro i rischi informatici e di riservatezza dei dati.

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