Controlli merce a tutte le ore: il porto della Spezia guarda a Santo Stefano Magra

Il presidente Pisano agli Stati generali della logistica del Nord-Ovest: "Così evitiamo i colli di bottiglia"

Il retroporto di Santo Stefano Magra
Il retroporto di Santo Stefano Magra

Ultimo aggiornamento 30 ottobre 2026 - 10:18

L’amo lo lancia Matteo Paroli, presidente dei porti di Genova, Savona e Vado: «Dobbiamo estendere la finestra operativa per i controlli sulle merci». A raccoglierlo è Bruno Pisano, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale: «Anche lo scalo spezzino lavora per poter effettuare verifiche 24 ore su 24». La risposta passa dalla piana di Santo Stefano di Magra, dove l’obiettivo è realizzare nuove piattaforme intermodali per i collegamenti ferroviari e aree buffer per lo stazionamento delle merci: «In caso di code oltre una certa soglia, una parte del traffico diretto al porto verrebbe deviata qui».

Paroli e Pisano si sono passati la parola durante gli Stati generali della logistica del Nord Ove

Il presidente dell'Adsp Bruno Pisano
Bruno Pisano, Presidente AdSP del Mar Ligure Orientale

st, organizzati dalle Regioni Liguria, Lombardia e Piemonte all’Acquario di Genova. Se il primo ha richiamato la necessità di ampliare la finestra operativa per i controlli sulle merci, il secondo ha illustrato la strategia dello scalo spezzino per rendere più fluidi i flussi logistici: estendere le verifiche a tutte le ore del giorno e della notte e individuare nuove aree di stoccaggio nell’entroterra. Più precisamente, nel territorio di Santo Stefano di Magra.

«Qui è già stato sviluppato un centro unico per i controlli, con celle frigorifere, scanner e aree coperte che permettono a tutti gli enti di effettuare verifiche in tempi brevissimi e a costi limitati – ha spiegato Pisano –. Adesso lavoriamo per aprire altre piattaforme intermodali e individuare nuovi spazi dove scaricare la merce». L’obiettivo è aumentare la capacità di ricezione dello scalo e, allo stesso tempo, decongestionare le strade: «La logistica e i magazzini di carico seguono orari di ufficio e non coprono le 24 ore. Questo provoca intasamenti e trasforma i porti in colli di bottiglia. Grazie agli spazi che abbiamo individuato, invece, potremo deviare i camion verso le aree buffer, dove i contenitori saranno scaricati e successivamente trasferiti all’interno dello scalo durante la notte».

La seconda parte dell’intervento di Pisano è stata dedicata alla Pontremolese, un’opera che continua ad alimentare il dibattito in città. A metà settembre, il Pd è tornato sul tema con una mozione. «Si tratta di un tassello decisivo per lo sviluppo della nostra economia», aveva dichiarato Marco Raffaelli, firmatario del documento insieme ad Andrea Frau e Andrea Montefiori. I tre chiedevano l’istituzione di un tavolo permanente con Regione Liguria, Toscana ed Emilia Romagna. Più tecnico l’intervento del presidente dell’Adsp, che ha rilanciato il progetto sviluppato con RFI e Università di Trieste per valutare l’impiego un doppio locomotore lungo la linea.

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