Controlli merce a tutte le ore: il porto della Spezia guarda a Santo Stefano Magra

L’amo lo lancia Matteo Paroli, presidente dei porti di Genova, Savona e Vado: «Dobbiamo estendere la finestra operativa per i controlli sulle merci». A raccoglierlo è Bruno Pisano, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale: «Anche lo scalo spezzino lavora per poter effettuare verifiche 24 ore su 24». La risposta passa dalla piana di Santo Stefano di Magra, dove l’obiettivo è realizzare nuove piattaforme intermodali per i collegamenti ferroviari e aree buffer per lo stazionamento delle merci: «In caso di code oltre una certa soglia, una parte del traffico diretto al porto verrebbe deviata qui».

Paroli e Pisano si sono passati la parola durante gli Stati generali della logistica del Nord Ove

st, organizzati dalle Regioni Liguria, Lombardia e Piemonte all’Acquario di Genova. Se il primo ha richiamato la necessità di ampliare la finestra operativa per i controlli sulle merci, il secondo ha illustrato la strategia dello scalo spezzino per rendere più fluidi i flussi logistici: estendere le verifiche a tutte le ore del giorno e della notte e individuare nuove aree di stoccaggio nell’entroterra. Più precisamente, nel territorio di Santo Stefano di Magra.

«Qui è già stato sviluppato un centro unico per i controlli, con celle frigorifere, scanner e aree coperte che permettono a tutti gli enti di effettuare verifiche in tempi brevissimi e a costi limitati – ha spiegato Pisano –. Adesso lavoriamo per aprire altre piattaforme intermodali e individuare nuovi spazi dove scaricare la merce». L’obiettivo è aumentare la capacità di ricezione dello scalo e, allo stesso tempo, decongestionare le strade: «La logistica e i magazzini di carico seguono orari di ufficio e non coprono le 24 ore. Questo provoca intasamenti e trasforma i porti in colli di bottiglia. Grazie agli spazi che abbiamo individuato, invece, potremo deviare i camion verso le aree buffer, dove i contenitori saranno scaricati e successivamente trasferiti all’interno dello scalo durante la notte».

La seconda parte dell’intervento di Pisano è stata dedicata alla Pontremolese, un’opera che continua ad alimentare il dibattito in città. A metà settembre, il Pd è tornato sul tema con una mozione. «Si tratta di un tassello decisivo per lo sviluppo della nostra economia», aveva dichiarato Marco Raffaelli, firmatario del documento insieme ad Andrea Frau e Andrea Montefiori. I tre chiedevano l’istituzione di un tavolo permanente con Regione Liguria, Toscana ed Emilia Romagna. Più tecnico l’intervento del presidente dell’Adsp, che ha rilanciato il progetto sviluppato con RFI e Università di Trieste per valutare l’impiego un doppio locomotore lungo la linea.