Agente marittimo, armatore, imprenditore marittimo-portuale a tutto tondo, Augusto Cosulich, alla guida di un gruppo che fattura circa due miliardi di euro, è uno dei principali punti di connessione fra l’economia italiana e quell’enorme serbatoio di opportunità che è l’Asia. Un serbatoio con regole complesse, situazioni variegate e pressioni internazionali ondivaghe dove muoversi non è sempre facile. A Cosulich, contattato proprio durante una sua visita in Far East fra Singapore, Hong Kong e Shanghai, abbiamo chiesto una lettura di questa fase dal punto di vista dello shipping.

A proposito di politiche ondivaghe, che cosa ci si può aspettare sulla scena internazionale dopo la sconfitta del Partito repubblicano di Donald Trump alle elezioni di midterm negli Stati Uniti?

«Per quanto riguarda i conflitti in corso, sono convinto che questa debacle porterà modifiche perché l’amministrazione Trump è meno libera di andare avanti e si dovrà rendere conto degli sbagli fatti. Vediamo già segnali positivi sul fronte russo-ucraino, ma anche nei messaggi che ricevo sulla guerra in Medio Oriente. Ho appena incontrato un operatore iraniano che vive a Hong Kong che vede un quadro in via di miglioramento».

Altro fronte: la transizione energetica. Anche su questo tema Trump è intervenuto pesantemente nel dibattito globale. Pensa che anche qui ci saranno cambiamenti, almeno per il settore marittimo?

«Su questo tema sono più pessimista. L’imo non si sta mostrando molto incisivo. Inoltre attualmente c’è pochissima disponibilità di combustibili alternativi come il metanolo verde e il biofuel. C’è molto Gnl, ma raggiunge soltanto in parte gli obiettivi della transizione. Su questo tema c’è poca chiarezza. Noi abbiamo investito molto nella transizione, ci crediamo. Ma fabbricare metanolo costa ancora molto. In Far East incontro molti armatori indecisi sulle scelte da fare, fra metanolo e Gnl. E non è il momento di ammoniaca e idrogeno, di cui si parlerà ma molto più in là. Insomma non c’è una soluzione, si spera che la voglia di green porti a approcci maggiormente collaborativi».

Trump potrebbe cambiare approccio anche con la Cina?

«Penso che il rapporto sarà migliore, i dazi non hanno prodotto gli effetti attesi. Anche i traffici con l’Europa sono aumentati, la politica delle tariffe non è stata un successo».

E l’Europa?

«Brilla per la sua assenza, si concentra su questioni marginali come Ets e Cbam, che stanno a cuore alla Commissione di Bruxelles, ma non so se fanno bene all’industria europea. Anche su questo servirebbe maggiore collaborazione fra i diversi soggetti».

Intanto, anche se la situazione resta incerta nel Mar Rosso, le grandi compagnie portacontainer stanno tornando sulla rotta di Bab El Mandeb e Suez. Con quali prospettive?

«Spero durature, perché in questo modo ci saranno porti meno congestionati. Ma se alcune compagnie fanno questa scelta, altre ancora no e fare previsioni è ancora complicato. Se dovesse perdurare il ritorno a Suez, i noli scenderebbero, perché c’è stata una grande speculazione degli armatori sull’impasse nel Mar Rosso. Però, ripeto, le scelte di tornare sono ancora troppo fresche per poterle giudicare. Cma Cgm per esempio è sempre passata e incide poco, altre compagnie come ad esempio Maersk hanno fatto annunci, aspettiamo per vedere se è vero».

Una spinta al cambiamento sembra data dalla voglia dei Brics di sganciarsi dal sistema occidentale, anche per avere meno impatti dalle sanzioni. Che cosa pensa dei tentativi di Cina e India di creare sistemi assicurativi propri, alternativi ai P&I tradizionali?

«Mi pare che siano tentativi complicati, c’è una tradizione inglese molto radicata che è difficile modificare. Penso che il mondo assicurativo attuale resterà in piedi. Per quanto riguarda le sanzioni, osservo soltanto che è molto facile metterle, ma poi è difficile toglierle».

Veniamo al vostro Gruppo. Secondo i dati di Mediobanca è una delle maggiori realtà marittime italiane, ma nel 2025 ha avuto una flessione di fatturato.

«I risultati del 2025 sono figli di un anno molto difficile che nonostante tutto abbiamo “sorpassato” indenni. Il 2026 sarà sicuramente un anno molto migliore, anche se non posso anticipare nulla. Abbiamo tante iniziative in pentola, alcune realizzate e altre vicine a essere realizzate. Stiamo cercando di fare acquisizioni e investimenti, di cogliere nuove opportunità in diverse nicchie di mercato. Il bilancio 2026 sarà notevole, molte divisioni hanno performato bene e sarà un anno record per noi. Non distribuiamo dividendi, quindi il cash va alla società per nuovi investimenti, anche nuove navi. Nel 2027 festeggeremo i 170 anni e annunceremo molte novità».

Voi siete una realtà internazionale con radici a Genova. Lei sta seguendo l’elaborazione del nuovo Piano regolatore portuale?

«Il presidente dell’Autorità di sistema portuale, Matteo Paroli, ha di fronte un’impresa ciclopica. Abbiamo bisogno di un porto importante, di un aeroporto che funzioni, di infrastrutture, di sistemare i depositi chimici…».

E del ddl di riforma dei porti che cosa pensa?

«In teoria, bene. È bello che lo si studi, ha una valenza e può essere un bene. Mi sono chiesto però una cosa, come va a finire Assoporti?»