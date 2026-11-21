“Siamo pronti a passare alle denunce”: per Pasquale Legora De Feo, presidente e direttore generale del terminal Conateco di Napoli, il ritardo nella attivazione della nuova Darsena di Levante è andato troppo oltre. Il terminal che consentirebbe di dare nuovi spazi e poter accogliere navi più grandi nello scalo partenopeo è praticamente pronto, ma un contenzioso lo rende ancora inutilizzabile.

Nel mirino di De Feo ci sono da un lato l’Autorità di sistema portuale, dall’altro il gruppo di aziende petrolifere che operano a fianco della futura darsena e che dovrebbero dare il via agli ultimi lavori, necessari per rendere operativa l’area. “Siamo come sotto ricatto”, afferma ancora il manager.

Il presidente dell’Adsp, Eliseo Cuccaro, getta acqua sul fuoco: “Capisco la provocazione e lo stimolo, ma l’Authority sta continuando il proprio lavoro e la prossima settimana sarà di confronti con Conateco e coi petrolieri”.

Ricorda De Feo: “La Darsena di Levante nasce nel 2000 da un accordo di programma tra Regione Campania, Autorità portuale, Università Federico II e Conateco. Nel 2006, dopo tutto un iter, ai tempi del presidente dell’Authority Francesco Nerli, il Comitato portuale decide di affidarla, previa delocalizzazione, al terminal Conateco, che è il primo terminal del porto di Napoli. Spostarlo darebbe più spazio alle altre funzioni del porto: cantieristica, passeggeri, ro-ro, ro-pax e via dicendo. A Nerli segue una fase di commissariamento e di ricorsi. Alla fine, l’Avvocatura dello Stato dà ragione a Conateco che può essere delocalizzata. Vengono spesi e rendicontati ufficialmente 276 milioni di euro di soldi pubblici”

La banchina è quasi pronta, se non che “non è mai partito il completamento di processo di delocalizzazione, titolo concessorio e spostamenti per quelle che sono le necessità logistiche, cioè i collegamenti ferroviario e viario. Sono previsti gli spostamenti dei fasci tubieri e dei depositi costieri per gas e prodotti puliti che vengono dal petrolio”.

I depositi hanno sostituito la raffineria, che da anni non c’è più. “Quelli che ostacolano maggiormente sono Q8, Energas, Italcost, Sonatrac, Eni. La proposta dell’Autorità di sistema portuale è rendere compatibili le due attività: “Non ci sarebbero dismissioni né interruzione di attività e si darebbe l’accesso alla Darsena di Levante. Si tratta semplicemente di spostare dei tubi da una banchina a un’altra, questo è tutto”.

E invece che cosa succede? “I petrolieri stanno trattando con l’Autorità portuale per prolungare la concessione e intanto non danno il via libera allo spostamento. L’autorità portuale, nell’ottica di far ragionare tutt ha creato un tavolo tecnico che va avanti. Da mesi si annuncia un accordo procedimentale secondo cui ogni singolo operatore si impegna a fare la sua parte, in tempi che detta l’Autorità portuale, ma questa cosa non parte”.

Conclude De Feo: “Io ho minacciato di denunciare l’Autorità di sistema alla Corte dei Conti e i petrolieri alla procura della Repubblica se questa procedura non parte. Perché qua si stanno sostanzialmente rendendo inutili 276 milioni di soldi pubblici e alla fine non si rende operativa un’area di 340mila metri quadrati”.

Pronta la replica del presidente Cuccaro: “Speriamo di trovare una soluzione condivisa all’interno del tavolo tecnico. Ma se non ci riusciremo, l’Adsp farà comunque la propria proposta definitiva. Siamo convinti che, pur nelle difficoltà, esista una soluzione tecnica per rendere compatibili due attività entrambe strategiche non soltanto per il porto di Napoli, ma per l’economia nazionale: da un lato il raddoppio della capacità di movimentare container preservando un investimento pubblico di oltre 270 milioni di euro, dall’altra il rifornimento di idrocarburi in gran parte del Mezzogiorno. Con la Darsena di Levante si libererà un’area vicino alla città per i traffici turistici e ro-ro”.