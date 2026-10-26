Cantieristica da diporto, Italia e Paesi Bassi restano ai vertici

Dati positivi e primati. La cantieristica da diporto italiana continua a correre sui mercati internazionali: nel periodo 2021-2025, la produzione del settore è cresciuta del 36,9%. E c’è di più: nel 2025 le esportazioni italiani del settore hanno raggiunto il record storico di 4,4 miliardi di euro, generando un saldo commerciale di 3,9 miliardi.

Il panorama mondiale

Il quadro è emerso quadro dal IX Rapporto Cna Nautica, presentato nella sede di Art Sub alla Spezia. Nel panorama mondiale, l’Italia si conferma ai vertici. Sempre nel 2025, l’export del diporto ha rappresentato il 22,2% del totale, posizionandosi al secondo posto nella speciale classifica. Meglio hanno fatto solo i Paesi Bassi, anche se all’interno dell’Unione Europea la filiera italiana è leader con il 17,5% delle imprese (4.143 unità), il 28% dell’occupazione (quasi 17 mila addetti) e il 24,9% del valore aggiunto generato (2,43 miliardi di euro): dati migliori di quelli di Francia, Germania e Polonia.

La struttura produttiva

I grandi operatori e una fitta rete di piccole imprese sono i due pilastri della filiera. E sebbene la produzione di nuove imbarcazioni sia trainata dai grandi cantieri, come si legge nel documento dell’associazione di categoria, le piccole imprese rappresentano il 98,2% del tessuto produttivo, occupando il 62,7% dei lavoratori e generando il 35,9% del valore aggiunto. Tra queste, le microimprese (da 1 a 9 addetti) costituiscono ben l’83,4% del totale.

La flotta

Ma non è tutto. Il report fotografa anche la flotta nautica iscritta in Italia. Al 2024, si legge, ammontava a 79 mila unità. Dividendole per regioni, comanda la Liguria, seguita da Toscana e Lazio. Guardando al parco nautico complessivo, che include anche i natanti non registrati, il numero schizza a 527 mila. Mentre sul fronte infrastrutturale, lo studio riporta 162 mila posti barca lungo le coste italiane, con una concentrazione del 46,3% nel Mezzogiorno.

Le sfide del settore

Dietro questi risultati, però, rimangono ostacoli da superare. Il 27,1% degli imprenditori intervistati non si riconosce pienamente nell’andamento positivo del settore. Oltre il 60% segnala difficoltà legate alle competenze e al passaggio generazionale. Come sottolineato da Alessandro Battaglia, coordinatore nazionale di Cna Nautica, la sfida «è trasformare le potenzialità emerse dal Rapporto in crescita diffusa, attraverso politiche industriali che sostengano investimenti, formazione, innovazione e sostenibilità, con strumenti accessibili anche alle micro e piccole imprese». Le prospettive, comunque, restano incoraggianti: il 66,6% delle attività vede margini di crescita nei mercati già presidiati e il 69,4% individua opportunità in nuovi sbocchi commerciali. «Per tradurre queste prospettive in risultati è indispensabile affrontare due nodi centrali: la disponibilità di competenze adeguate e il passaggio generazionale», ha commentato la presidente nazionale Federica Maggiani.

La subacquea

La scelta di Art Sub come sede dell’incontro ha acceso i riflettori anche sulla subacquea. «Ha assunto una centralità per la nostra economia marittima e la sicurezza delle infrastrutture – ha aggiunto il presidente di Cna Nautica La Spezia Fabrizio Forma -. Una considerazione che meritava da tempo, consolidata grazie alla presenza del Polo Nazionale della Dimensione Subacquea e dei sostanziosi bandi che propone di richiamo per nuove tecnologie e ricerca. Chiediamo, quindi, che si tenga conto della necessità di garantire spazi operativi e aree dedicate a un settore in crescita, per sostenere lo sviluppo di competenze e tecnologie che rappresentano un’eccellenza unica della nostra filiera».