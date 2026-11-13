Ddl bilancio, De Ruvo (Confetra): “Ok ma servono correttivi su competitività, infrastrutture e tasse”

La Confederazione chiede la revisione immediata dei contributi obbligatori a carico delle imprese per il funzionamento delle autorità indipendenti

Carlo De Ruvo

Ultimo aggiornamento 13 novembre 2026 - 16:17

“Una legge di bilancio con chiaroscuri, che traccia la giusta direzione su alcuni punti chiave, ma necessita di correttivi immediati”. Questo il giudizio espresso da Carlo De Ruvo, presidente di Confetra al termine dell’incontro tra il Governo e le parti sociali.

“Accogliamo con favore alcuni interventi significativi – spiega De Ruvo in una nota – a partire dall’eliminazione della tassa di due euro sui pacchi provenienti da Paesi fuori dall’Unione europea”. Considerati “positivi anche le risorse per fronteggiare il caro energia, il rafforzamento delle detrazioni tramite il credito d’imposta per la Zes Unica del Mezzogiorno e le agevolazioni per gli investimenti in Cloud Computing”.

Tra le richieste prioritarie, la Confederazione chiede la revisione immediata dei contributi obbligatori a carico delle imprese per il funzionamento delle autorità indipendenti. Sul fronte delle infrastrutture e della sostenibilità, la Confederazione propone di incrementare di 30 milioni di euro all’anno per il 2027 e il 2028 le risorse destinate alle imprese ferroviarie merci, incentivando concretamente la mobilità sostenibile e il trasferimento del traffico su ferro.

Parallelamente, Confetra esprime forte preoccupazione per la realizzazione delle opere accessorie del Terzo Valico. Sul piano fiscale, infine, la Confederazione propone di estendere la soglia dello scaglione Irpef al 33% fino a 60.000 euro di reddito. E aggiunge che “la detassazione delle tredicesime rappresenta la leva strategica per restituire potere d’acquisto ai lavoratori. Se non sarà possibile inserirla in questo provvedimento, chiediamo con forza che diventi la misura bandiera della prossima legge di bilancio”.

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