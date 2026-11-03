Windward: “Due delle tre navi col diesel russo per gli Stati Uniti stanno dirigendosi altrove”

Secondo gli esperti della piattaforma Windward, delle tre petroliere russe che avrebbero dovuto portare 140.000 tonnellate complessive di diesel negli Stati Uniti, soltanto una ha mantenuto la rotta verso il Nord America, anche se non dichiara più la destinazione New York come aveva fatto in precedenza.

Il viaggio delle petroliere era conseguente all’accordo dello scorso 9 ottobre fra Donald Trump e Vladimir Putin per derogare dall’applicazione delle sanzioni internazionali sull’invio di 300mila tonnellate di diesel russo agli Stati Uniti. Per applicare quell’accordo, l’ufficio Ofac del Dipartimento del Tesoro Usa aveva emesso la General License 135.

La prima petroliera a partire è stata la Agioi Fanendes, da 40mila tonnellate di portata, che avrebbe dovuto arrivare a New York il prossimo 7 novembre. In base all’Ais, la nave è ancora in viaggio verso il Nord America attraverso l’oceano Atlantico, ma non dichiara più New York come destinazione.

Altre due navi, che risultano entrambe sotto sanzioni, avrebbero dovuto raggiungere gli Stati Uniti. Secondo Windward, la Talisman ha corretto la rotta verso lo Stretto di Gibilterra, mentre la Leruo adesso dichiara come destinazione il Brasile.