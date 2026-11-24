Per tutto un fine settimana squadra di operai si sono riunite per valutare la manovra di disincaglio della portacontainer Miro G. L’obiettivo è condiviso: portare al termine l’intervento garantendo al contempo sicurezza dell’operazione e protezione dell’ambiente marino. Il primo tentativo, spiega il Prefet Maritime de l’Antlantique, in occasione della prossima alta marea: “L’operazione, infatti, è particolarmente complessa e richiede diversi prerequisiti”.

L’incidente

La portarinfuse Miro G, lunga 169 metri e battente bandiera maltese, si è incagliata sulla spiaggia di Lit-et-Mixe, in Francia, nella notte tra giovedì 19 e venerdì 20 novembre. Stava navigando vuota verso il porto di Rouen quando ha segnalato alle autorità marittime difficoltà di manovra dovute al maltempo. Le raffiche di vento e il mare agitato hanno fatto arare l’ancora, trascinando la nave alla deriva.

L’intervento delle autorità

Il 20 novembre la prefettura marittima de l’Antlantique ha diffidato l’armatore affinché adotti tutte le misure necessarie e metta in campo, nel più breve tempo possibile, i mezzi adeguati al disincaglio. L’attività è ora in fase di preparazione. Il cavo di rimorchio, trasportato dallo scalo di La Pallice, si trova già a bordo del rimorchiatore Abeille Bretagne. È lungo 1.900 metri e realizzato in fibra sintetica ad altissima resistenza. Attende le squadre specializzate e i mezzi tecnici necessari all’intervento, che saranno progressivamente trasportati a bordo del cargo tramite verricello da elicottero.

La missione

La missione, sempre secondo quanto raccontato dalla prefettura marittima de l’Atlantique, si articola in due fronti. Il primo: alleggerire le portarinfuse. Il secondo: preparare l’aggancio del rimorchio. “Il disincaglio – si legge – è un’operazione particolarmente complessa, che richiede di soddisfare diversi prerequisiti tecnici e ambientali”. Sotto quest’ultimo profilo, la prefettura delle Landes e la prefettura marittima dell’Atlantico “lavorano congiuntamente all’attuazione di un dispositivo preventivo di lotta all’inquinamento, mobilitando mezzi terrestri e marittimi”. L’insieme di queste misure “mira ad anticipare i rischi e a garantire che l’intervento si svolga nelle condizioni più protettive possibili per l’ambiente marino e il litorale”. La permanenza della nave incagliata, infatti, comporta anche dei pericoli, in particolare quello di un progressivo insabbiamento. Inoltre, anche in caso di successo del disincaglio iniziale, l’eventuale presenza di un banco di sabbia più al largo potrebbe complicare il proseguimento della manovra. “Anche questi elementi vengono presi in considerazione nella preparazione dell’operazione”, concludono le autorità.