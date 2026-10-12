Appello di 60 Paesi: “La libertà di navigazione è fondamentale”

Promuovere la cooperazione. Respingere la coercizione e le azioni laterali. E, da ultimo, opporsi alle misure che ostacolano o compromettono la legittima navigazione. L’impegno, sottoscritto da tutti gli Stati membri dell’Unione Europea e da altri 33 Paesi nel mondo, è declinato in un documento che ha come cuore la libertà dei mari.

Le interruzioni delle rotte marittime, anche in vie d’acqua di importanza strategica vitale, hanno avuto “ripercussioni significative sul commercio internazionale, sui flussi energetici, sulle catene di approvvigionamento e sulla sicurezza alimentare”, si legge. Per i firmatari, l’introduzione di restrizioni, condizioni, misure discriminatorie o altri ostacoli al passaggio legittimo attraverso gli stretti utilizzati per la navigazione internazionale costituirebbe quindi “un pericoloso precedente per le vie d’acqua strategiche a livello globale”. Nessuno Stato, tuonano, “dovrebbe imporre limiti al passaggio delle navi attraverso le vie d’acqua in contrasto con il diritto internazionale, come sancito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS)”. Un principio, quest’ultimo, ritenuto “fondamentale per la sicurezza globale”.

Gli stretti, si legge ancora nel documento, non solo soltanto “vie d’acqua regionali” ma “arterie vitali per il mondo intero”. Da qui, l’impegno in tre punti. Il primo è promuovere la cooperazione multilaterale. “Opereremo nell’ambito delle istituzioni internazionali e regionali responsabili della governance, della sicurezza e della protezione marittima, sostenendone l’azione, con particolare riferimento all’Organizzazione marittima internazionale (IMO). Riconosciamo che preservare un ordine marittimo internazionale stabile e aperto, fondato sullo Stato di diritto e sul diritto internazionale, è un interesse comune a livello globale. Sosteniamo le iniziative multilaterali difensive e non orientate all’escalation attualmente in corso, volte a preservare la libertà di navigazione”, precisano i 60 Stati.

Respingere la coercizione e le azioni unilaterali è il secondo. “Respingiamo qualsiasi azione coercitiva o unilaterale volta a compromettere o aggirare l’ordine internazionale fondato sul diritto internazionale, nonché il quadro giuridico vigente che disciplina la navigazione globale”, aggiungono. Infine, opporsi alle misure che ostacolano o compromettono la legittima navigazione: “Ci opponiamo a qualsiasi misura che la ostacoli o comprometta attraverso gli stretti utilizzati, compresa l’imposizione di tariffe o pedaggi illegali, restrizioni discriminatorie, obblighi di autorizzazione preventiva o altre condizioni – concludono -. Ci opponiamo inoltre a qualsiasi misura volta a modificare il quadro giuridico vigente che disciplina il diritto di passaggio previsto dal diritto internazionale del mare, come sancito dall’UNCLOS”.