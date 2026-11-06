Esplosione davanti alla sede di Corsica Linea ad Ajaccio, indagini sulle tensioni sindacali

Un’esplosione ha danneggiato nella notte tra mercoledì 4 e giovedì 5 novembre la sede della compagnia marittima Corsica Linea, ad Ajaccio, in boulevard du Roi Jérôme, nella zona del quai l’Herminier. La deflagrazione, avvenuta intorno alle 2, ha danneggiato la facciata dell’edificio, infrangendo una vetrata, e due veicoli parcheggiati nelle vicinanze. Le autorità hanno parlato di danni limitati. Non si registrano feriti né incendi. Sul posto sono intervenuti gli artificieri, che hanno messo in sicurezza l’area.

La procura di Ajaccio, guidata da Fanny Floquet, ha aperto un’inchiesta per distruzione mediante l’uso di un mezzo pericoloso, affidata alla Divisione della criminalità organizzata e specializzata della polizia. Secondo fonti vicine all’indagine, l’episodio si colloca «in un contesto di conflitto sindacale». Le stesse fonti hanno precisato che un’azione di pressione di questa natura rappresenterebbe comunque un fatto senza precedenti.

Le tensioni sono legate alla decisione annunciata a settembre da Corsica Linea di prendere in affitto, a partire da gennaio, il traghetto Massalia, di proprietà di La Méridionale, società del gruppo Cma Cgm. La nave dovrebbe essere impiegata sulla linea Marsiglia-Propriano e successivamente su altri collegamenti verso il Maghreb. La scelta ha provocato la protesta dei sindacati dei marittimi, in particolare della Cgt, che l’ha definita «una scelta ubuesca», utilizzando un aggettivo che significa grottesca, assurda, talmente irragionevole da apparire fuori dalla realtà. Il sindacato ha denunciato il rischio di perdita di posti di lavoro stabili e la possibile revisione di alcuni accordi sindacali.

All’inizio di ottobre uno sciopero aveva bloccato per diversi giorni le navi della compagnia nel porto di Marsiglia. La holding azionista Cm Holding aveva reagito duramente, arrivando a sospendere temporaneamente le attività e a parlare di «un blocco di troppo».

Corsica Linea ha preferito non commentare l’accaduto. Diversi sindacati, tra cui il personale sedentario Pscn Cfe-Cgc, Cfe-Cgc Marine e l’Unione regionale Cfe-Cgc Corse, hanno espresso «la più viva indignazione» per quello che hanno definito un «atto criminale». Nelle loro dichiarazioni hanno sottolineato che «nessun motivo può giustificare il ricorso alla violenza e all’intimidazione», confermando il proprio sostegno al dialogo. Dure condanne sono arrivate anche dalle forze politiche locali e dall’Epci della Corsica, che ha definito l’episodio una grave aggressione simbolica contro un’impresa dell’isola e il servizio pubblico marittimo.

Gli investigatori dovranno ora accertare la natura dell’ordigno e individuare eventuali responsabili. L’esplosione si inserisce in una fase di forte tensione nel trasporto marittimo corso, settore strategico per l’economia dell’isola e per i collegamenti con il continente.