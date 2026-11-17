Genova – «A mio avviso, Genova è la città per eccellenza quando pensiamo all’economia del mare – spiega Pierfrancesco Vago, presidente esecutivo di Msc Crociere e presidente di Blue Media, a margine dell’inaugurazione del Best -. Un luogo in cui si incontrano tradizione marittima e innovazione. Qui navi e porti sono protagonisti di un sistema che comprende cantieri navali, fornitori, logistica intermodale, traghetti, turismo, energia e competenze professionali. Non si tratta di elementi separati, ma di componenti di un’unica infrastruttura economica e industriale. La forza marittima dell’Italia costituisce quindi un asset strategico per la competitività e il ruolo dell’Europa a livello globale. Best rappresenta un’opportunità per riunire tutti gli attori di questo sistema attorno allo stesso tavolo e discutere le decisioni necessarie affinché il settore possa investire, innovare e mantenere la propria competitività nel lungo periodo».

A proposito di politiche comunitarie: cosa dovrebbe fare la Commissione europea per sostenere l’urgente rinnovamento della flotta dei traghetti?

«Mi piacerebbe che la Commissione europea riuscisse a collegare le ambizioni industriali alla loro concreta realizzazione. Il rinnovo della flotta dei traghetti è urgente, ma la costruzione di una nuova nave rappresenta soltanto una parte dell’investimento. Gli operatori hanno bisogno anche di un quadro normativo prevedibile, finanziamenti a lungo termine accessibili, porti attrezzati per accogliere navi più sostenibili, forniture affidabili di energia a minore intensità emissiva e personale con competenze adeguate. L’Europa dovrebbe coordinare questi elementi attraverso una strategia industriale coerente, che consenta al proprio settore marittimo di competere a livello globale. È importante anche garantire condizioni di parità tra il trasporto marittimo e quello su strada. Inoltre, i proventi del sistema Eu Ets dovrebbero essere destinati in modo più efficiente al sostegno dei progetti di rinnovo della flotta. La nostra industria pianifica e realizza investimenti su orizzonti temporali pluridecennali. Il compito è creare le condizioni affinché questi impegni si traducano in trasporti più sostenibili, collegamenti affidabili e una filiera marittima competitiva».

Ma quali progressi concreti dovrebbe compiere il settore marittimo sul fronte della sostenibilità nei prossimi anni?

«Il nostro obiettivo è raggiungere le zero emissioni nette entro il 2050 e ritengo che i prossimi passi debbano essere valutati sulla base dei risultati concreti che saranno in grado di produrre. Ci troviamo ad affrontare una duplice sfida: ridurre le emissioni di gas serra e proteggere gli ecosistemi marini. Questo significa puntare su navi e operazioni più efficienti, combustibili capaci di ridurre le emissioni lungo l’intero ciclo di vita e sistemi di alimentazione elettrica da terra che le navi possano effettivamente utilizzare una volta raggiunto il porto. Significa anche gestire in modo responsabile l’acqua, i rifiuti e le risorse. Gli operatori devono investire e migliorare le proprie performance; porti, fornitori di energia e autorità pubbliche devono fare la loro parte. I progressi dipendono dalla capacità dell’intero ecosistema di procedere nella stessa direzione, non da una singola tecnologia».

In che modo il sistema Ets potrebbe produrre risultati migliori in termini di decarbonizzazione del trasporto marittimo?

«Sosteniamo l’obiettivo di ridurre le emissioni. Tuttavia, un prezzo del carbonio come quello previsto dal sistema Eu Ets, da solo, non basta a favorire la diffusione di combustibili a minore intensità emissiva né a creare le infrastrutture necessarie per la loro fornitura. Rispetto a una tassa sul carbonio, riteniamo che meccanismi come il FuelEu Maritime possano avere un impatto maggiore nell’incentivare gli investimenti nei combustibili rinnovabili. Obiettivi chiari e realistici contribuiscono a sostenere investimenti concreti e ad aumentare l’utilizzo di combustibili rinnovabili nel settore marittimo. Abbiamo inoltre bisogno di meccanismi di finanziamento europei più efficaci e adeguati alle caratteristiche del comparto. Mi piacerebbe vedere un sistema di reinvestimento più consistente e mirato a favore del settore, con fondi effettivamente accessibili alle imprese e una rendicontazione trasparente dei risultati. La priorità dovrebbe essere sbloccare progetti capaci di colmare il divario tra le attuali modalità operative e le alternative a minori emissioni, come il Gnl bio e sintetico. Oggi, infatti, la stragrande maggioranza degli ordini di nuove navi portacontainer e da crociera riguarda unità alimentate a Gnl dual fuel. Dovremmo valutare l’efficacia del sistema sulla base delle riduzioni delle emissioni che contribuisce a realizzare, non semplicemente degli oneri che genera».

Dove individua le maggiori opportunità per i collegamenti marittimi tra le due sponde del Mediterraneo?

«Individuo opportunità differenti in ciascun mercato. Il Marocco riveste un’importanza strategica, la Tunisia è un mercato consolidato, mentre l’Algeria rappresenta un’opportunità in fase di sviluppo. Questi collegamenti rispondono sia alle esigenze legate ai legami familiari sia a quelle del turismo e del commercio. Il successo dipende quindi dalla capacità di comprendere le necessità dei passeggeri e dei clienti del trasporto merci in ciascun Paese. Vediamo grandi opportunità in iniziative come il Piano Mattei, che punta a rafforzare le capacità industriali e a favorire il trasferimento di attività produttive in questi Paesi, più vicini alle coste europee, dove i traghetti possono garantire una logistica just-in-time più flessibile. L’aggiornamento di ottobre di Gnv ha evidenziato volumi di passeggeri per Marocco e Tunisia sostanzialmente in linea con il 2025, mentre l’Algeria sta consolidando il proprio percorso di crescita. Il nostro obiettivo deve essere offrire servizi affidabili e adeguati alle specificità dei singoli mercati, costruendo relazioni solide e durature a livello locale, anziché considerare il Mediterraneo meridionale come un unico mercato caratterizzato da dinamiche di crescita uniformi».

Come valuta l’andamento del settore crocieristico nel 2026 e quale valore può generare per l’Europa nel lungo periodo?

«Ritengo che il valore del settore crocieristico per l’Europa nel lungo periodo si estenda all’intera filiera economica: cantieristica navale, ingegneria, reti di fornitori, occupazione qualificata, approvvigionamenti e turismo nelle destinazioni. Questo valore dipende dalla continuità degli investimenti, non soltanto dai risultati di una singola stagione. Nei prossimi dieci anni saranno investiti oltre 60 miliardi di euro nella cantieristica crocieristica europea. Le attività legate alle crociere sostengono circa 445.000 posti di lavoro nell’economia europea, mentre gli investimenti nella costruzione navale contribuiscono a mantenere occupazione altamente qualificata e competenze specialistiche necessarie per realizzare navi complesse. Queste capacità trovano applicazione diretta anche nel settore militare. Dobbiamo inoltre collaborare con porti e comunità locali per contribuire a gestire i flussi turistici e distribuire in modo più equilibrato il valore generato dal turismo crocieristico nelle destinazioni. L’opportunità per l’Europa consiste nel mantenere le competenze e gli investimenti alla base di questa industria competitiva a livello globale, preservando condizioni favorevoli alla competitività, sostenendo l’innovazione e riconoscendo il turismo marittimo come parte integrante della propria forza industriale».

Qual è l’ambizione strategica alla base del progetto di Explora di entrare nel mercato delle crociere fluviali europee?

«Portare la filosofia di Explora Journeys sul fronte dell’ospitalità e della scoperta culturale in un contesto europeo diverso. I fiumi offrono un modo più intimo per entrare in contatto con la storia, i paesaggi e le comunità del territorio, rendendo le crociere fluviali una naturale evoluzione per il brand. Vogliamo sviluppare un’offerta distintiva, che rafforzi il nostro legame con l’Europa e offra agli ospiti un nuovo modo coinvolgente di scoprirla, completando al contempo la nostra proposta di esperienze di viaggio». —