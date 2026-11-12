Fincantieri, Folgiero: “Accelera la profittabilità, carico di lavoro per 72,6 miliardi”

Fincantieri migliora la guidance sui risultati finanziari 2026 dopo i primi nove mesi con numeri in linea con le attese del mercato. Il gruppo della cantieristica ha riportato un margine operativo lordo di 511 milioni di euro, in crescita del 10,9%, su ricavi calati dell’1,8% a 6,6 miliardi. La marginalità sale al 7,7% dal 6,9% di un anno fa e ora il gruppo si aspetta che l’ebitda di fine anno raggiunga il range di 715-725 milioni a fronte dei 700-710 milioni stimati in precedenza. Il rapporto tra indebitamento netto rettificato (730 milioni a settembre) ed ebitda migliora a 1 (1,7 se si esclude l’effetto dell’aumento di capitale) rispetto agli 1,9 di dicembre e consente al gruppo di prevedere che a fine anno la leva finanziaria resti a 1 rispetto all’1,3 stimato in precedenza (2 senza effetti dell’aumento). I nuovi ordini acquisiti nei primi nove mesi sono pari a 9,7 miliardi (16 miliardi un anno fa) e portano il portafoglio ordini totali al record di 44,7 miliardi (+8,8% su fine 2025). Sono 19 le navi consegnate e 90 quelle in portafoglio “con visibilità sulle consegne previste fino al 2036″ (al 2039 se si considera anche l’ordine per Princess Cruises firmato ad aprile 2026 e soggetto a finanziamento).

‘La performance dei primi nove mesi del 2026 conferma l’accelerazione della profittabilità di Fincantieri, sostenuta da una domanda strutturale nei nostri mercati di riferimento e da fondamentali industriali e finanziari sempre più solidi. Il carico di lavoro complessivo raggiunge 72,6 miliardi di euro, quasi otto volte i ricavi dello scorso anno, garantendoci una visibilità industriale di lungo periodo, unica nel settore”. Così Pierroberto Folgiero, ceo di Fincantieri, commentando i risultati dei primi nove mesi. ‘Ma il dato più importante va oltre la performance dei nove mesi – ha ripreso – Fincantieri si trova oggi all’intersezione di alcuni dei più rilevanti cicli di investimento globali, dal rafforzamento della difesa navale allo sviluppo del dominio Underwater, fino alla crescente domanda di nuove navi da crociera. Essere presenti con leadership industriale, competenze tecnologiche e scala in tutti questi mercati ci offre un potenziale di crescita che va ben oltre l’attuale portafoglio”.

Fincantieri ha invece confermato i target per i ricavi, attesi tra 9,3 e 9,4 miliardi, e per l’utile netto, stimato tra 140 e 180 milioni. Tornando ai risultati, la costruzione di navi ha portato a 4,5 miliardi di ricavi nei nove mesi (-6,7%), con 3,4 mld per i mezzi da crociera e 1 mld per quelli per la difesa, con un margine ebitda del 7,3%, in miglioramento rispetto a un anno fa. Gli ordini sono dimezzati rispetto a un anno fa a 7,3 miliardi ma il gruppo segnala che l’ammontare non include “gli importanti contratti Cruise conclusi nel corso del periodo, e ancora non efficaci al 30 settembre 2026″. In crescita dell’8% sia i ricavi a (1,1 miliardi) sia l’ebitda (a 61 milioni) per le attività offshore e delle n navi speciali per le quali aumentano gli ordini complessivi (+25,5%) a 1,2 miliardi. Tassi di crescita importanti per la subacquea che realizza nei 9 mesi ricavi per 531 milioni (+37,6%) con un ebitda migliorato del 40% a 93 milioni. Gli ordini nell’underwater sono moltiplicati di quasi tre volte a 565 milioni (da 208 milioni).