Finlandia, prima condanna per sabotaggio di cavi sottomarini: carcere per comandante russo e nostromo

Il Tribunale distrettuale di Helsinki ha condannato il comandante e il nostromo della nave Fitburg per il danneggiamento intenzionale di due cavi sottomarini per telecomunicazioni nel Golfo di Finlandia. È la prima sentenza di questo genere nel Paese, in un contesto di crescente allarme per la sicurezza delle infrastrutture critiche nel Baltico.

Andrei Maksimenko, 57 anni, cittadino russo e comandante della Fitburg, è stato condannato a tre anni e sei mesi di reclusione. Vusal Majidov, 48 anni, cittadino azero e nostromo, dovrà scontare due anni e dieci mesi. Entrambi sono stati riconosciuti colpevoli di danneggiamento aggravato e dovranno iniziare immediatamente a scontare la pena. Dal gennaio 2026 erano sottoposti a divieto di espatrio. Dovranno inoltre versare complessivamente circa 1,9 milioni di euro a titolo di risarcimento per i costi di riparazione e ispezione dei cavi e del gasdotto coinvolto. Al comandante è stata attribuita una quota superiore di 85 mila euro, in considerazione delle responsabilità legate al suo ruolo.

Secondo la ricostruzione accolta all’unanimità dal collegio giudicante, la Fitburg, salpata il 30 dicembre 2025 da San Pietroburgo con destinazione Israele, ha navigato per diverse ore trascinando l’ancora e la relativa catena sul fondale per circa 130 chilometri. L’ancora era stata sollevata in porto, ma venne calata nuovamente prima che la nave lasciasse le acque territoriali russe. Il sistema di blocco funzionava regolarmente. I giudici hanno stabilito che i due ufficiali erano consapevoli della situazione e hanno comunque permesso alla nave di proseguire la navigazione, anche per circa due ore dopo il primo contatto con le autorità finlandesi.

L’ancora ha tranciato due cavi per telecomunicazioni tra Finlandia ed Estonia, sfiorando altri sette collegamenti sottomarini, destinati alle telecomunicazioni e alla trasmissione di energia elettrica, oltre a un gasdotto. Il rischio di danni ancora più estesi è stato scongiurato.

Il tribunale ha respinto le eccezioni sulla giurisdizione sollevate dalla difesa, secondo cui i fatti si sarebbero verificati in acque internazionali. I giudici hanno stabilito che le conseguenze dell’azione e il pericolo per funzioni essenziali della società si sono manifestati in Finlandia, rendendo quindi applicabile la legislazione penale nazionale. L’accusa di interferenza aggravata con le telecomunicazioni è stata assorbita in quella di danneggiamento aggravato.

La sentenza, contro la quale è possibile presentare appello, costituisce un precedente importante. Nel caso della petroliera Eagle S, coinvolta in un episodio analogo nel dicembre 2024, il tribunale aveva inizialmente escluso la propria giurisdizione. La Corte d’appello aveva successivamente ribaltato quella decisione.

Dopo una serie di incidenti che hanno coinvolto cavi e altre infrastrutture sottomarine, i Paesi baltici e la Nato hanno intensificato il monitoraggio delle reti strategiche nella regione. Diversi osservatori hanno ricondotto gli episodi a una possibile campagna di guerra ibrida. Gli avvocati del comandante hanno già annunciato l’intenzione di impugnare la sentenza, mentre quelli del nostromo stanno ancora valutando il ricorso.