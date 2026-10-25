Gabon, affonda la piattaforma Prospector 5: un morto e quattro dispersi / Il video

Una piattaforma petrolifera affondata al largo del Gabon, un morto accertato e quattro persone ancora disperse. È il bilancio dell’incidente che ha coinvolto la Prospector 5, impianto offshore di proprietà e gestione della società Borr Drilling, colato a picco nella serata di sabato nell’area del permesso Dussafu Marin, vicino alla struttura produttiva di Mabomont.

A bordo si trovavano 115 persone. Secondo fonti citate da Reuters, una delle cinque inizialmente disperse, un cittadino indiano, è stata ritrovata morta. Le autorità gabonesi, al momento, non hanno confermato il decesso e continuano a indicare cinque persone disperse, con le operazioni di ricerca e soccorso ancora in corso. Tra i quattro dispersi rimasti figurano tre cittadini gabonesi e un altro lavoratore straniero.

Le prime ipotesi sulle cause

Borr Drilling ha riferito che, secondo le informazioni preliminari, l’incidente sarebbe stato provocato da un fenomeno di punch-through durante le operazioni di precarico (preload), una fase utilizzata per verificare la capacità del fondale di sostenere una piattaforma autoelevante. Il cedimento del terreno sotto uno dei punti di appoggio avrebbe determinato la perdita di stabilità dell’impianto e il successivo affondamento. Le cause dovranno essere accertate attraverso un’indagine tecnica.

La Prospector 5 era destinata a supportare le attività di perforazione di BW Energy nell’area offshore del Gabon, ma non aveva ancora iniziato a trivellare. Nel permesso Dussafu Marin, BW Energy detiene una partecipazione del 73,5%, mentre Panoro Energy possiede il 17,5%.

Ricerche in mare e stop alla produzione

Il ministero gabonese del Petrolio e del Gas ha attivato un’unità di crisi e disposto il rafforzamento delle operazioni di ricerca e soccorso da parte della Marina. È stata inoltre ordinata un’indagine tecnica sull’accaduto. Al coordinamento partecipano il ministero, la Marina, la compagnia petrolifera statale Gabon Oil, BW Energy e Borr Drilling.

«La nostra priorità immediata è sostenere le operazioni di ricerca e soccorso in corso e tutelare il benessere di tutto il personale coinvolto», ha dichiarato l’amministratore delegato di Borr Drilling, Bruno Morand.

Panoro Energy ha comunicato la sospensione della produzione, precisando che non risultano segnalazioni di danni o sversamenti accidentali. Anche il ministero ha riferito che non sono state osservate fuoriuscite di sostanze pericolose. Le risorse antinquinamento restano comunque mobilitate per proteggere la costa e il vicino parco nazionale di Mayumba.