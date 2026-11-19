Il Best ha salutato Genova consegnando al settore una sfida che va oltre la conclusione del summit: trasformare il confronto in una strategia condivisa per il futuro dell’economia del mare. La sintesi del lavoro di questi tre giorni è toccata ai rappresentanti delle associazioni che rappresentano chi fornisce e chi utilizza i servizi della logistica. Ne è emerso un quando estremamente dinamico, con grandi problemi da risolvere, ma molta voglia di poter operare ad armi pari nella competizione internazionale.

Il primo panel

Un rappresentante di Assogasliquidi-Federchimica ha aperto il “Grand Closing by Blue Media” ricordando le infrastrutture legate al Gnl già presenti sul territorio italiano, da Ravenna alla Sardegna, e quelli in arrivo, come il deposito in Liguria. “La sfida – ha detto – è rendere i nostri porti attrattivi per le navi anche per i servizi di bunkeraggio”. Sul fronte dell’autotrasporto, ha riconosciuto lo battuta di arresto nell’adozione del Gnl in seguito al boom dei prezzi del gas dopo che è cominciata la guerra in Ucraina, ma ha detto che c’è un progressivo ritorno di interesse degli operatori, anche se il gasolio rimane l’opzione prevalente e in crescita: “La differenza si assottiglia. Ma il governo ha pensato a compensazioni soltanto sul lato gasolio e non sul Gnl come avevamo chiesto”. Infine la tassa europea che incide anche sulla strada: “L’entrata in vigore dell’Ets2, se avverrà, dovrebbe avvenire fornendo all’autotrasporto alternative per ridurre l’impatto economico sulle imprese”.

Luca Sisto, direttore generale di Confitarma, ha sottolineato l’importanza che avrebbe un ministero del Mare “che siamo stati i primi a chiedere con l’allora presidente Mattioli. Oggi non lo abbiamo, abbiamo un ministero delle Politiche del mare con cui collaboriamo benissimo, in silenzio, Ci siamo messi a disposizione per il primo e il secondo Piano del Mare. Non c’è dualismo fra Mit e ministero del Mare, ma 10 amministrazioni che si occupano del nostro settore sono troppe”.

Dopo l’intervento di Sisto, è intervenuto in diretta video al Best il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, in una pausa dei lavori per la discussione degli emendamenti della legge di bilancio. “Ci sono parti del mondo – ha detto Salvini riferendosi all’incontro in Cina fra Xi, Trump e Putin – in cui si parla di energia, sviluppo, interconnessione, tecnologia, e una piccola parte, l’Europa, che resta ferma”. Salvini ha puntato la prua contro una dichiarazione del cancelliere tedesco Mertz: “Nell’ultima riunione europea il cancelliere ha detto che l’Ets è un sistema di mercato ben funzionante che non dobbiamo mettere in discussione. È una follia. Possiamo fare convegni, infrastrutture e riforme per essere competitivi con Amburgo e Rotterdam, ma poi Bruxelles non ci permette di competere ad armi pari”.

Dopo l’intervento del ministro da Roma è ripresa la tavola rotonda genovese con il presidente di Fedespedi, Alessandro Pitto. “C’è – ha detto Pitto – una serie di normative che impone costi aglle case di spedizione, dalla Cbam, che impone prima il costo di reporting sulla produzione di Co2 per i prodotti provenienti dall’estero e poi una tassa progressiva, ci sono prelievi per la deforestazione, per la pesca sostenibile che arrivano durante la fase doganale. Hanno un peso notevole in termini economici, ma prevedono anche responsabilità amministrative, fiscali e anche penali. Il mondo – ha concluso – sembrava andare in una certa direzione e in pochi anni ci siamo trovati in quella opposta”.

Paolo Pessina, presidente Federagenti, ha ripreso il riferimento di Salvini all’incontro a tre in Cina: “Qualcuno stasera sta decidendo anche per noi. Intanto l’Unione europea sta studiando una normativa sulla responsabilità nella gestione dei rifiuti che avrà un impatto analogo all’Ets. Non dobbiamo commettere gli stessi errori. Quello che ha detto il ministro è vero, ma dove erano i nostri rappresentanti politici in Europa quando venivano prese le decisioni? Abbiamo sottovalutato quello che succedeva a Bruxelles”. Pessina ha espresso l’urgenza di approvare la riforma, in qualunque forma: “Per me va bene anche così come è, l’alternativa è perdere delle opportunità, fra qualche anno potremmo perdere anche i dieci milioni di contenitori che arrivano oggi nei porti italiani”.

Anche Luigi Merlo, direttore generale di Ctl Maritime Italia (gruppo Msc), si è rivolto a Salvini: “Se stanno discutendo gli emendamenti della legge di bilancio, vorremmo che i proventi dell’Ets tornassero in investimenti nel nostro settore. In vista delle elezioni vorrei chiedere alle forze politiche che cosa intendono fare, che dichiarino se vogliono non soltanto mantenere, ma rafforzare il ministero del Mare”. Merlo ha anche parlato dell’urgenza di un Piano di resilienza sul cambiamento climatico: “Oggi l’unica opera in corso in Italia per la protezione della costa è la Diga di Genova”.

A chiudere il panel è stato Davide Falteri, presidente di Federlogistica: “Il settore logistico deve individuare gli obiettivi del sistema industriale e porsi come strumento per aiutare le industrie italiane a aprire nuovi mercati. Bisogna aumentare i volumi”.

Il secondo panel

La seconda parte del “Grand Closing by Blue Media” si è scaldata sul lavoro portuale. Per le associazioni portuali il giudizio è sostanzialmente positivo. «Meno male che non è nella riforma: vuol dire che funziona», ha osservato Gaudenzio Parenti, direttore generale di Ancip. Una posizione condivisa da Francesco Beltrano, numero uno di Uniport: «Non abbiamo mai messo in discussione la tripartizione in articoli 16/17/18 nella duplice declinazione impresa e agenzia. Siamo arrivati a quella soluzione perché era la migliore e lo strumento di legge, in questo caso, è buono». Anche secondo Alessandro Ferrari, direttore generale di Assiterminal, il tema va affrontato in termini di efficienza: «Il costo del lavoro deve essere parametrato al rapporto costi-benefici: se gli strumenti che ci sono non funzionano, abbiamo già la possibilità di intervenire».

Alberto Rossi, segretario generale di Assarmatori, ha ampliato il quadro del confronto. «Non bisogna guardare il dito, ma la luna», ha specificato riferendosi a questioni che superano i confini nazionali. La revisione del sistema dell’Ets, anzitutto. Ma anche un obiettivo ambizioso per tutto il sistema marittimo italiano: «Dobbiamo puntare, tra quattro anni, ad avere il segretario generale dell’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO)», ha evidenziato.

Sul fronte dei traffici, quindi, il presidente di Assagenti Gianluca Croce ha richiamato l’attenzione sullo squilibrio tra importazioni ed esportazioni: «Tanto import, poco export. È preoccupante non solo per la portualità ma per il business in generale, e per il futuro del Paese». Anche se dal punto di vista logistico la situazione attuale appare ora «più bilanciata». Una battuta Croce l’ha concessa anche sulla diga di Genova: «È una grossa conquista per l’ingegneria italiana, per lo shipping e per il porto. Quattro anni fa veniva vista con scetticismo, oggi apre interrogativi tecnici: sarà interessante capire che cosa è successo fuori, ma anche sott’acqua».

Infine, Fabrizio Mattana ha posto l’accento sul legame tra sviluppo portuale e transizione energetica. «Non ci può essere un sistema portuale del futuro se non c’è anche una trasformazione parallela. L’energia è un elemento portante, in profonda trasformazione». Il contributo della filiera, secondo il neopresidente di Assocostieri, si articolerà lungo tre direttrici: «Lo sviluppo di nuove filiere di combustibili alternativi, a partire dal bioGnl; la sicurezza delle infrastrutture; e il sostegno agli investimenti, anche attraverso il supporto alla domanda».