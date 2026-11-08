Guerra ibrida, è il momento di proteggere chi naviga

Questa settimana in Europa ci siamo indignati per gli attacchi ibridi di cyber che all’unisono hanno colpito in più nazioni numerosi e vari sistemi retti dalla catena del freddo, interrotta quindi con una sola manovra a distanza non intercettabile, rivendicata poi da frange filorusse. L’indignazione è andata oltre misura dopo aver saputo che in un ospedale francese sono state colpite le celle frigo della banca del sangue.

Il rumore simultaneo all’indignazione è sacrosanto, e contribuirà senz’altro e nell’immediato ad adeguarsi quanto meno sui target più deboli, avendo compreso a danno avvenuto che, quelli attaccati, erano tali o addirittura privi di ogni difesa cibernetica ai sistemi locali e remoti di regolazione dei singoli impianti di refrigerazione. Questa ulteriore presa di coscienza dei nostri giorni, dove rischieremo man mano d’esser pervasi da una sistemica guerra ibrida, genererà senza alcun dubbio una diffusa elevazione della soglia di contrasto hacker dentro ogni insediamento produttivo.

Attacchi del genere siamo consapevoli che non sono del tutto nuovi, ma l’eclatanza determinata dalla sensibilità assoluta dei servizi alimentare e sanitario dovrebbe, finalmente, farci riflettere su di un altro ambito – per altri versi molto delicato e vulnerabile – ovvero i trasporti e la filiera intermodale, sebbene mi corre l’obbligo di soffermarmi qui per familiarità su quelli marittimi. Dopo aver segnalato, nella primavera del 2025, un primo e grave caso – che non ha avuto però il rilievo di stampa che avrebbe invece meritato, specie se letto a margine dei fatti eclatanti odierni – mi rivolgo alla pari assenza di considerazione mediatica che ha interessato un più recente incidente marittimo, reso noto comunque dopo un paio di mesi, ma confinato a pochi del settore specialistico stesso.

Si tratta di una VLCC di bandiera liberiana, carica di greggio ed in navigazione nel Golfo del Messico questo agosto verso gli USA. La rarità, la quale ha un che di clamore, sta nella differenza dagli altri attacchi a navi da carico occorsi più volte in questi ultimi anni, anche dapprima che l’Organizzazione Internazionale Marittima (IMO) emanasse la sua più incipiente direttiva. Senza voler entrare nel profilo geopolitico o di politica economica internazionale dei giorni di questa “guerra ibrida”, la similitudine tecnica con i più recenti incidenti a terra ha però del singolare; è stato infatti colpito il motore principale della nave al punto da elevarne i giri, e nel contempo hackerato l’impianto refrigerante per comprometterne la lubrificazione sino alla fusione degli ingranaggi tanto da volerne provocare il naufragio.

L’epilogo più grave non v’è stato, perché l’equipaggio ha evidentemente reagito all’emergenza, sebbene parrebbe che la nave sia stata tra l’altro off line per molte ore, come se totalmente disabilitata nei sistemi non solo della macchina. La vera notizia – per quanto altri attacchi siano stati gravi, avendo di sovente colpito i sistemi di radionavigazione – risiede proprio nell’aver offeso per la prima volta la sala macchina ed i suoi impianti, ossia il cuore dello scafo, generando perciò il maggiore dei pericoli che è la deriva cui può seguire la perdita della nave.

Chi volesse attingere a maggiori elementi, potrà andare su Bloomberg, e sul rilancio che in Italia ne ha fatto il 13.10.26 la rivista ETRASPORTO: la petroliera è la VL PROSPERITY, diretta a Galveston in Texas, proveniente dal Golfo Persico e d’interesse koreano (Sud), che negli USA ha chiaramente coinvolto le investigazioni di FBI e non soltanto della Coast Guard. Da esperto marittimo mi preme richiamare, da questa testata, maggiore attenzione sollecitando i colleghi dell’IMO – dei Comitati di Sicurezza e dell’Analisi degli Incidenti – per prenderne a carico il caso “asimmetrico” durante i lavori annuali che si svolgeranno a Londra nella prima settimana di questo dicembre; e ciò al fine di valorizzarne spettralmente l’accaduto ed adeguare le regole con interventi immediati ed efficaci, idonei a neutralizzare o mitigare – quando non si potrà prevenire – analoghi attentati da danni irreparabili alla vita umana, all’ambiente ed alle infrastrutture sensibili in mare ed a terra.

Anche se l’incidente è occorso ad una nave di bandiera non europea, l’appello è che la delegazione italiana, tanto istituzionale quanto industriale [quindi armamento e membri dei Registri Tecnici (il sodalizio di specie c.d. IACS, più allargato)], se ne faccia carico con l’Europa nel foro IMO per eccellenza; ciò pure considerando che la Liberia figura tra le prime due bandiere al mondo e viene impiegata anche da numerosi operatori europei – nonché dagli stessi armatori italiani – e, quindi, con la finalità primaria di cooperare a tutela di tutto il naviglio mercantile su cui l’IMO legifera.

Essendo l’Organizzazione la sola ad averne titolo, la priorità in atto sarà quella di andare ad ogni costo oltre quelle soluzioni preventive ed immediate che la Us Coast Guard, correttamente, risulterebbe aver intrapreso a margine del caso, per tutelare già la propria giurisdizione marittima da analoghi o similari incidenti futuri. Un altro capitolo, piuttosto, andrà scritto a margine sulla speciale preparazione degli equipaggi – che dovrà inevitabilmente accompagnare l’accentuazione al contrasto cyber di difesa passiva (intrinseca) della nave – verso cui ogni compagnia marittima, man mano, dovrà evolvere per raggiungere la massima resilienza di sistema. Ma di questo ne riparleremo qui più avanti, cercando almeno che – dai momenti clamorosi che provocano maggiore consapevolezza anche sul settore di nicchia e poco conosciuto nel nostro Paese, che è l’industria marittima – possa maturare almeno una sua più diffusa, ed indispensabile, presa di coscienza.