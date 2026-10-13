Hapag-Lloyd illustra la proposta rivista per ZIM e punta a superare le riserve di Israele

Hapag-Lloyd e il fondo di private equity israeliano FIMI hanno presentato una proposta rivista per l’acquisizione di ZIM Integrated Shipping Services, la compagnia di navigazione israeliana specializzata nel trasporto di container, valutata 4,2 miliardi di dollari. L’obiettivo è superare le preoccupazioni legate alla sicurezza nazionale sollevate dal governo israeliano.

L’accordo originario, annunciato a febbraio 2026, prevede che il vettore tedesco acquisisca ZIM al prezzo di 35 dollari per azione in contanti, per un valore complessivo di circa 4,2 miliardi di dollari. Gli azionisti di ZIM hanno già approvato l’operazione, ma il suo perfezionamento resta subordinato al via libera delle autorità israeliane, soprattutto per quanto riguarda la cosiddetta «golden share» dello Stato, che attribuisce poteri speciali in materia di sicurezza e continuità dei collegamenti marittimi strategici.

Nei mesi scorsi diversi ministeri e organismi governativi israeliani, compreso quello della Difesa, avevano espresso forti riserve. Il principale motivo di preoccupazione riguardava la creazione di una nuova società israeliana, ZIM Israel, controllata da FIMI e destinata ad assumere gli obblighi legati alla golden share, mentre le attività internazionali sarebbero passate a Hapag-Lloyd. A suscitare perplessità era anche la presenza di fondi sovrani sauditi e qatarioti nel capitale del gruppo tedesco, oltre ai dubbi sulla capacità della nuova società di garantire l’autonomia logistica di Israele in caso di emergenza.

Le novità introdotte

La proposta aggiornata, presentata a fine settembre e approfondita nelle settimane successive, introduce diverse modifiche strutturali. ZIM Israel manterrà una flotta di 16 navi moderne, rispetto alle 11 richieste dalla normativa vigente, e disporrà di una maggiore capacità di trasporto refrigerato, a tutela dell’approvvigionamento alimentare del Paese. Sarà inoltre aggiunto un collegamento settimanale con l’Asia, che si affiancherà alle rotte previste verso il Mediterraneo e l’Atlantico. La soglia di partecipazione straniera che fa scattare i controlli previsti dalla golden share scenderà dal 24% al 10%, mentre FIMI si impegna a quotare eventuali azioni esclusivamente alla Borsa di Tel Aviv. La gestione delle navi e le competenze marittime resteranno in Israele, così come sarà mantenuto un sistema informatico indipendente.

Hapag-Lloyd garantirà a ZIM Israel un accesso a lungo termine alla propria rete globale di trasporto container. L’amministratore delegato Rolf Habben Jansen ha spiegato che le modifiche puntano a rafforzare l’autonomia marittima di Israele e ad assicurare la continuità dei rifornimenti strategici sia in condizioni ordinarie sia nelle emergenze.

«Abbiamo ascoltato attentamente le posizioni dello Stato di Israele e formulato miglioramenti significativi», ha dichiarato. L’Autorità israeliana per le società governative (GCA) ha sospeso l’esame della struttura originaria e chiesto la presentazione formale della nuova proposta, che dovrà essere sottoposta a una nuova procedura di valutazione. Hapag-Lloyd e FIMI intendono depositare la documentazione completa nelle prossime settimane, con l’obiettivo di perfezionare l’operazione entro la fine del 2026.

Se approvata, l’acquisizione consentirebbe a Hapag-Lloyd di portare la propria capacità complessiva oltre i 3 milioni di TEU, consolidando la posizione del gruppo tra i principali vettori marittimi mondiali. Per Israele, resta centrale la garanzia che ZIM Israel sia effettivamente autonoma e in grado di rispondere alle esigenze nazionali senza dipendere eccessivamente dal partner tedesco. Il confronto con i ministeri coinvolti sarà determinante per stabilire se la proposta rivista riuscirà a ottenere il via libera.