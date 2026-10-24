Hd Hyundai, joint venture con Kiewit per costruire un cantiere navale negli Stati Uniti

La partnership dello scorso luglio adesso diventa operativa: negli Usa nascerà un nuovo cantiere per navi ausiliarie della Us Navy e mercantili e per componenti per altri cantieri americani. L’impianto dovrebbe entrare in servizio nel 2029

Il cantiere di Hyundai a Ulsan
Hyundai

Ultimo aggiornamento 24 ottobre 2026 - 18:26

La collaborazione tra la sudcoreana Hd Hyundai e l’americana Kiewit fa un passo ulteriore dopo l’accordo preliminare che era stato annunciato lo scorso luglio, quando le due società avevano avviato una partnership strategica per esplorare opportunità comuni nel settore della navalmeccanica statunitense. Adesso è stato presentato un programma che prevede la costituzione della joint venture Hd Kiewit Shipbuilding LLC e lo sviluppo di un nuovo cantiere navale negli Stati Uniti.

Secondo quanto comunicato dalle due aziende, la nuova struttura sorgerà su un sito industriale già esistente con accesso diretto alle acque del Golfo del Messico. L’obiettivo è avviare i lavori nel 2027 e raggiungere la piena operatività nel 2029, con la prospettiva di creare fino a 3.000 posti di lavoro una volta a regime.

La joint venture unirà il know-how cantieristico e le competenze tecnologiche di Hd Hyundai con le capacità di ingegneria, costruzione e fabbricazione industriale di Kiewit. Il cantiere guarderà innanzitutto alla costruzione di navi ausiliarie e di supporto logistico destinate alla Marina militare americana, ma anche al mercato delle navi commerciali. Parallelamente, la nuova società intende produrre blocchi e moduli navali da fornire ad altri cantieri statunitensi.

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