Hormuz, le alternative al mare soffrono: triplicati i tempi di attesa

«Le merci già in transito rimangono soggette a ritardo. I clienti con prenotazioni interessate saranno contattati direttamente dal proprio rappresentante, che fornirà eventuali soluzioni alternative, ove applicabile» comunica la compagnia di trasporto marittimo Maersk ai suoi clienti. E non si riferisce a qualche giorno in più, ma a tempi che si sono triplicati, passando dai normali 5 giorni a 12–15 giorni, per i trasferimenti via terra dei container dal porto verso i principali hub degli Emirati Arabi Uniti.

Continue interruzioni nello Stretto di Hormuz e congestione nei porti dell’area, come Khor Fakkan (Fujairah) e Sajaa (Sharjah), creano inevitabilmente un imbuto da e verso l’Oriente, che detta legge sulla movimentazione delle merci e sui tempi di consegna. Con una pressione che si sta estendendo anche al di là delle operazioni navali, provocando tempi più lunghi di permanenza delle merci che incidono sulle catene di approvvigionamento in tutta la regione. Diventa inevitabile quindi per le compagnie di trasporto trovare soluzioni alternative, che potrebbero però influire sui piani di spedizione dei loro clienti.

Un primo tentativo di rafforzamento dei collegamenti tra l’Asia e il Medio Oriente è l’annuncio di Maersk e Hapag-Lloyd del rilancio del servizio FM1 con la nuova rotta Qingdao, Ningbo, Tanjun, Pelepas, Khor Fakkan, Singapore e di nuovo Qingdao. La prima nuova traversata della Maersk Athabasca, partita il 17 ottobre da Qingdao, in Cina, sarebbe dovuta arrivare dopo 31 giorni di viaggio a Khor Fakkan, negli Emirati Arabi, il 16 novembre.

Secondo lo strumento di ricerca rotte marittime ShipsGo Service Finder la nave risulta ancora in mare aperto diretta verso il Golfo Persico, accusando i lunghi tempi di attesa accumulati dalla fortissima congestione portuale dell’area del Golfo, e dovrebbe arrivare a destinazione il 2 dicembre. Accumulando quindi ben 17 giorni di ritardo.

La previsione tratteggia un ulteriore peggioramento rispetto all’aggiornamento sui porti di Kuehne+Nagel, basato su dati aggiornati al 30 ottobre, che registra tempi medi di attesa delle navi pari a 7,25 giorni a Khor Fakkan e 8,86 giorni a Fujairah – a cui si aggiungono 7,4 giorni di ritardo medio di arrivo rispetto al programma nell’arco di 30 giorni e 5,7 giorni di ritardo medio di partenza, estendendo le difficoltà agli scali successivi.

Sorte migliore sta toccando finora alla prima nave del nuovo servizio SE4 di Maersk e Hapag-Lloyd, che con l’aggiunta di Nansha prova a ridisegnare le tappe del viaggio delle merci verso l’Estremo Oriente e a rafforzare i collegamenti tra la Cina meridionale e il Mediterraneo. Con il servizio SE4, la prima nave della rotazione rivista, la Ane Maersk V.647W, sta toccando i porti di Tianjin (Xingang), Qingdao, Busan, Ningbo, Nansha, Tanjung Pelepas, Jeddah, Damietta, Tangeri (TC1), Port Said, Jeddah e Singapore. Se tutto fosse andato secondo i piani, sarebbe arrivata a Tianjin Xingang, in Cina, il 15 novembre. La nave sta però procedendo oggi verso est per fare ritorno in Asia e la sua rotta ha subito un ricalcolo di circa 4 giorni, verosimilmente influenzato dai colli di bottiglia e dalle deviazioni operative nell’area mediorientale.

L’intasamento però non è solo in mare, ma si riflette immediatamente nell’entroterra. A necessitare urgenti soluzioni alternative di trasporto multimodale è tutta la regione del Golfo, ovvero Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iraq. «Man mano che la situazione si evolve, stiamo adottando misure proattive per proteggere il nostro personale, garantire la sicurezza, salvaguardare l’integrità delle merci e mantenere la stabilità della nostra rete» annuncia Maersk, dopo aver sospeso temporaneamente i trasporti via terra transfrontalieri tra i paesi del Golfo e i porti di Jeddah e dell’Oman. La compagnia ha scelto di mantenere attive su gomma solo le tratte nazionali, i ponti terrestri da Khor Fakkan/Fujairah e i trasporti interni verso l’Iraq via Aqaba per le merci secche. Scelta che inevitabilmente influisce la permanenza delle merci negli hub del Golfo.

«Continueremo a monitorare da vicino la situazione della sicurezza in tutto il Medio Oriente – sottolineano le due compagnie Maersk e Hapag Lloyd, riunite dall’anno scorso sotto la Gemini Cooperation -. La sicurezza dei nostri equipaggi, delle nostre navi e delle merci dei nostri clienti rimane la nostra massima priorità».