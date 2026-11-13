Il megayacht del magnate russo lascia Trieste dopo quattro anni e mezzo di costi a carico dello Stato

Dopo oltre quattro anni e mezzo di sosta forzata nel golfo di Trieste, il Sailing Yacht A, uno dei più grandi velieri del mondo, si prepara a salpare verso Ancona. L’imbarcazione, disegnata da Philippe Starck e valutata circa 540 milioni di euro, era stata sequestrata dalla Guardia di Finanza nel marzo 2022 nell’ambito delle sanzioni europee contro la Russia.

È riconducibile al magnate Andrey Melnichenko, imprenditore attivo nel settore dei fertilizzanti e del carbone, tra gli uomini più ricchi di Russia. Formalmente risulta intestata a una società delle Cayman e la proprietà resta oggetto di contenzioso legale.

Secondo il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, mantenere la nave ferma è costato allo Stato italiano circa 27 mila euro al giorno (circa 30 mila dollari). Tra ormeggio, equipaggio, generatori, assicurazioni, vigilanza e manutenzione, la spesa complessiva ha superato i 40 milioni di euro. Solo i generatori possono consumare fino a 8 mila litri di carburante al giorno.

Il trasferimento ad Ancona, previsto entro la fine di novembre (possibile partenza intorno al 17), fa parte di un accordo tra governo, armatore e una società di gestione di Dubai. L’obiettivo è ridurre i costi a carico delle casse pubbliche. Ad Ancona lo yacht resterà circa sei mesi per lavori di manutenzione e rinnovo della certificazione, ormeggiato alla banchina San Francesco.

Il sequestro non viene revocato: la nave resta sotto custodia dello Stato italiano. Il caso ha sollevato polemiche sui costi delle sanzioni e sulla gestione dei beni congelati. Per i triestini lo yacht era diventato una presenza fissa all’orizzonte; ora si sposta, ma il conto resta.