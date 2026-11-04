Il Tribunale Ue conferma le sanzioni al Registro russo

Il Tribunale ha respinto in gran parte il ricorso della Rmrs

La nave russa Vladimir Vinogradov (alimentata a Gnl) scarica greggio nel porto di Vadinar, in India

Ultimo aggiornamento 4 novembre 2026 - 10:55

Il Tribunale dell’Ue ha confermato la maggior parte delle misure restrittive adottate dal Consiglio nei confronti della Russian Maritime Register of Shipping (Rmrs), organizzazione interamente detenuta dallo Stato russo che svolge attività di classificazione, ispezione e certificazione delle navi. I giudici a Lussemburgo hanno tuttavia annullato la misura che prevedeva la revoca dell’autorizzazione concessa dall’Unione all’organizzazione per effettuare ispezioni, visite e certificazioni delle navi, ritenendola sproporzionata. Il Tribunale ha respinto in gran parte il ricorso della Rmrs, confermando in particolare il divieto di investimenti e quello di operazioni negoziali. Ha inoltre dichiarato irricevibile il ricorso contro il divieto di accesso ai porti e alle chiuse dell’Ue per le navi certificate dall’organizzazione, poiché tale misura riguarda solo indirettamente la sua situazione giuridica.

Secondo i giudici, le restrizioni contro un ente interamente detenuto dallo Stato russo e operante nel settore marittimo sono idonee a esercitare pressione su Mosca affinché ponga fine all’aggressione contro l’Ucraina. La revoca dell’autorizzazione è tuttavia sproporzionata, ha spiegato il Tribunale, poiché una misura meno restrittiva, come la sua sospensione, avrebbe consentito di raggiungere lo stesso obiettivo. I giudici a Lussemburgo hanno precisato inoltre che, anche in caso di revoca delle sanzioni, l’autorizzazione non potrebbe essere automaticamente ripristinata e la Rmrs dovrebbe essere sottoposta a una nuova procedura, il cui esito rimarrebbe incerto.

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