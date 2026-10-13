Turismo, mancano i lavoratori: in Grecia il deficit arriverà al 27%, in Italia a quasi mezzo milione di posti

Entro il 2035 il turismo mondiale potrebbe generare 91 milioni di nuovi posti di lavoro, uno su tre di quelli creati a livello globale. Il problema è che non ci saranno abbastanza persone per coprirli. Secondo il rapporto Future of the Travel & Tourism Workforce del World Travel & Tourism Council (WTTC), presentato a Roma, la carenza di personale supererà i 43 milioni di lavoratori, lasciando l’offerta di manodopera il 16% sotto la domanda. La Grecia è tra i paesi più colpiti in termini relativi: il deficit previsto è del 27%, secondo solo al Giappone (29%) e davanti alla Germania (26%). Si tratta di circa 290 mila posizioni che rischiano di restare scoperte. In Europa l’Unione europea nel complesso dovrà affrontare un buco di 6,4 milioni di lavoratori.

L’Italia non è messa molto meglio. Secondo lo stesso studio la carenza relativa nel settore viaggi e turismo sarà intorno al 20%, con centinaia di migliaia di posti potenzialmente scoperti. Dati più recenti di Confcommercio e Università Roma Tre dipingono un quadro ancora più concreto: nel 2026 nel terziario italiano mancheranno fino a 275 mila addetti, di cui oltre 200 mila concentrati in servizi e turismo. Entro il 2035 la cifra potrebbe salire a 470 mila. Solo il turismo vedrà crescere la carenza di personale del 73% in dieci anni.

Il problema non è solo quantitativo. Oggi il 70% delle posizioni scoperte dipende dalla mancanza di candidati, il 30% dalle competenze sbagliate. Tra dieci anni il gap di competenze potrebbe avvicinarsi al 45%. Alberghi e ristoranti faticano già a trovare camerieri, cuochi, addetti ai piani e receptionist, soprattutto per i turni notturni e nelle zone ad alta densità turistica. Le cause sono demografiche e strutturali: popolazioni che invecchiano, scarsa attrattività del settore per i giovani (nonostante il turismo impieghi più under 30 della media dell’economia), stagionalità, precarietà e scarsa formazione mirata. In Grecia e in Italia, due economie fortemente dipendenti dal turismo, il rischio è che la crescita del settore si scontri con un limite fisico: non ci sono abbastanza braccia e teste per gestire hotel, ristoranti, guide e servizi.

Il WTTC suggerisce percorsi di apprendistato, riconoscimento delle competenze (come l’Hospitality and Tourism Skills Passport) e maggiore mobilità dei giovani. In Italia Confcommercio punta sugli ITS, più vicini alle esigenze delle imprese rispetto a università e diploma. Senza interventi, però, la prossima decade del turismo rischia di essere quella delle opportunità mancate: posti di lavoro creati e lasciati vuoti.