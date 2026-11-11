Incidente in banchina: nave Maersk da 15 mila teu abbatte gru portuale in Cina

Con i suoi 366 metri e una capacità di 15.516 teu, la nave portacontainer Maersk Cincinnati si è scontrata il 9 novembre con una gru portuale durante le manovre di attracco nel porto cinese di Yantian, provocando il crollo della struttura. Su social media cinesi come WeChat sono stati diffusi video e immagini che mostrano la gru riversata sul piazzale dei container.

L’entità dei danni non è ancora chiara. E non sono ancora arrivate segnalazioni confermate di feriti o dettagli su eventuali interruzioni delle operazioni portuali. L’aggiornamento operativo di Hapag-Lloyd del 4 novembre aveva già segnalato tempi di attesa medi di 2 giorni e mezzo per le navi di lunghezza superiore a 300 metri a Yantian. Questo fornisce un quadro generale delle condizioni precedenti e quindi la pressione operativa che l’evento potrebbe avere sul terminal, anche se un eventuale ulteriore ritardo associato al danno non è stato ancora accertato.

Ad aver contribuito all’incidente è stato probabilmente il vento forte: le autorità meteorologiche della città di Shenzhen, di cui fa parte il distretto di Yantian, avevano emesso un’allerta monsone alle 6:10 di lunedì per l’area del porto e le acque circostanti, con raffiche di vento previste di forza 8 o superiore.

L’incidente segue altri due episodi di cui nave e porto sono stati protagonisti, entrambi nel settembre del 2024. Il primo avvenuto al largo delle coste del Sudafrica, dove a bordo della Maersk Cincinnati fu rilevato del fumo nella stiva durante un viaggio da Colombo a Tangeri Med. Il secondo proprio a Yantian, con dinamiche simili: una gru portuale crollò sulla nave da 1.730 teu Msc Riona, presso la banchina numero due, interrompendo temporaneamente le operazioni.