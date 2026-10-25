Bremerhaven, collisione fra nave da crociera e portacontainer / Video

La nave da crociera Mein Schiff 3 della compagnia TUI Cruises ha urtato domenica sera una o più navi container mentre lasciava il porto di Bremerhaven, in Germania, in condizioni di forte vento e mare mosso legate alla tempesta Manja. Non risultano feriti tra i circa 2.400 passeggeri e i 900 membri dell’equipaggio a bordo. Il video è disponibile a questo link.

Secondo le autorità marittime e la polizia di Brema, l’incidente è avvenuto intorno alle 17 durante le manovre di uscita dalla Columbuskaje, assistite da rimorchiatori. Le raffiche di vento avrebbero spinto la nave da crociera (lunga circa 293 metri) contro le unità mercantili ormeggiate, tra cui una della compagnia Msc. Su uno dei container è stato segnalato un taglio di circa dieci metri sullo scafo, sopra la linea di galleggiamento; sulla Mein Schiff 3 risultano danneggiate o distrutte diverse scialuppe di salvataggio, come mostrato da video circolati sui social.

La nave è tornata immediatamente all’ormeggio per le verifiche tecniche. TUI Cruises ha confermato l’accaduto e dichiarato che «secondo le informazioni attuali non ci sono feriti» e che fornirà ulteriori dettagli non appena disponibili. La polizia marittima sta indagando sulle cause e sull’entità dei danni. Non c’è stata ingresso di acqua negli scafi.

La crociera di 20 giorni verso le Canarie, partita proprio domenica, risulta sospesa in attesa delle ispezioni e delle autorizzazioni necessarie.