Intelligenza artificiale nei cantieri: alleanza tra Fincantieri, Poste Italiane e Tim

Con il progetto "Fincantieri Ontology" prende il via la prima filiera nazionale dedicata alla Physical AI per digitalizzare e automatizzare la manifattura navale, mettendo in sicurezza il know-how industriale e un portafoglio ordini da 70 miliardi di euro

Fincatieri punta sull'intelligenza artificale (immagine Fincantieri)

Ultimo aggiornamento 12 novembre 2026 - 11:54

Fincantieri, Poste Italiane e TIM uniscono le forze per dare vita alla prima filiera nazionale end-to-end dedicata alla Physical AI, l’intelligenza artificiale applicata ai processi industriali e produttivi reali.

L’accordo segna un passaggio nel percorso di trasformazione digitale del gruppo navalmeccanico previsto dal Piano Industriale 2026-2030 “F4”, con l’obiettivo di integrare robotica avanzata e modelli predittivi all’interno dei cantieri attraverso un’infrastruttura tecnologica sicura e interamente sovrana.

Il cuore operativo dell’intesa è “Fincantieri Ontology“, un’architettura software progettata per codificare e mappare digitalmente tutto il patrimonio di conoscenze tecniche, artigianali e ingegneristiche accumulate nel tempo dai lavoratori del gruppo. Mentre Fincantieri mette a disposizione i processi dei suoi diciotto stabilimenti, Poste Italiane e TIM forniscono le reti di connettività, la potenza di calcolo e un ecosistema cloud protetto.

Questo modello ibrido permetterà di elaborare i dati sia localmente che su cloud nazionale, ottimizzando la progettazione e la costruzione navale in 4D e guidando la transizione dal lavoro manuale a quello a contenuto digitale.

L’iniziativa riveste un’importanza strategica per il nostro Paese, poiché punta a rafforzare la competitività e la sicurezza informatica di un indotto che genera 55 miliardi di euro di acquisti diretti in Italia. La nuova infrastruttura digitale andrà a proteggere un portafoglio ordini complessivo da 70 miliardi di euro con lavori previsti fino al 2036, coinvolgendo una rete di circa settemila piccole e medie imprese e centomila addetti che operano quotidianamente negli impianti del gruppo.

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