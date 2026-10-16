Antonini porta Irena 3 nell’alto Adriatico: commessa da 25 milioni di euro

Ha preso il nome di Irena 3. È la piattaforma offshore alla quale Antonini lavora ormai da un anno. Negli ultimi giorni, dopo quasi 100 mila ore di lavoro, la struttura ha lasciato il cantiere e iniziato il viaggio verso le acque davanti a Rovigno.

Il progetto, realizzato dal gruppo spezzino in collaborazione con Dg Impianti Industriali per conto di Ed-Ina Ltd, prevede la realizzazione di una nuova piattaforma gas offshore destinata a contribuire allo sviluppo delle risorse energetiche dell’Adriatico. Si tratta, nel complesso, di una commessa da 25 milioni di euro che comprende un ampio perimetro di attività: dal project management alla costruzione, dal trasporto alle attività di start-up dell’impianto.

Al termine di dodici mesi di lavoro, che la società ha definito «impegnativo», Antonini è ora impegnata nel trasferimento di Irena 3. La piattaforma è composta da un jacket di circa 410 tonnellate e da una topside sviluppata su tre livelli del peso di circa 200 tonnellate, destinata a ospitare gli impianti di produzione e le principali apparecchiature operative. Una volta installata, sarà alimentata interamente da un sistema fotovoltaico e dotata di un Distributed Control System (DCS) che consentirà il controllo remoto delle operazioni.

Secondo il cronoprogramma del gruppo, nei prossimi 40 giorni saranno completate le operazioni di installazione del jacket e della topside, l’infissione dei pali di fondazione e le attività di perforazione necessarie per collegare la piattaforma al giacimento di gas. Successivamente, il cantiere spezzino sarà impegnato nelle fase finale. Prima si occuperà del cosiddetto “hook up”, che comprende l’assemblaggio, il fissaggio e l’allacciamento delle strutture. Poi del “commissioning”, il processo sistematico attraverso il quale componenti e sistemi vengono testati.

Parallelamente, concludono da Antonini, il progetto prevede anche «il revamping offshore della piattaforma Izabela South», grazie a «nuove installazioni» e «modifiche all’impianto». Le attività in mare occuperanno 45 giorni e «consentiranno di integrare la produzione di Irena 3 – la cui entrata in servizio è prevista entro la fine del 2026 – nell’infrastruttura estrattiva già operativa nell’area situata nell’alto Mar Adriatico croato».