La Corea del Nord ha lanciato un proiettile non identificato nel Mar del Giappone, secondo quanto riportato dall’esercito sudcoreano. La notizia arriva in un contesto di tensioni aggravate dalle accuse mosse dagli Stati Uniti contro Pyongyang, in seguito a un attacco informatico senza precedenti.
“La Corea del Nord ha lanciato un proiettile non identificato nel Mare Orientale”, ha dichiarato in un breve comunicato lo Stato Maggiore congiunto della Corea del Sud, utilizzando la denominazione coreana di Mar del Giappone.