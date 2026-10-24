L’amministrazione Trump vara una strategia di rilancio della pesca made in Usa

Dopo la cantieristica e il nucleare, arriva il terzo provvedimento dell’amministrazione Trump dedicato al mondo marittimo. Non una semplice direttiva, ma una strategia onnicomprensiva.

Si parte da un decreto esecutivo risalente al 17 aprile 2025 chiamato “restaurare la competitività del pescato made in Usa” e dal riconoscimento del pescatore americano come “essenziale per la forza economica statunitense, la sicurezza alimentare, la prosperità delle comunità costiere”.

Dopo questa presa di posizione di principio, ci sono tre pilastri: il primo riguarda ovviamente la ricostruzione delle infrastrutture di terra e la riduzione delle barriere regolatorie per progetti di modernizzazione degli approdi, con un esempio riguardante le strutture di lavorazione del pescato che danno lavoro a località remote in Alaska. Il secondo punto riguarda la profittabilità del business: qui si citano i pescatori di aragoste del Maine e la protezione dalla “competizione sleale” (presumibilmente canadese).

Il terzo punto della strategia è il lancio di un nuovo sito chiamato seafood.gov dedicato sia ai pescatori che ai consumatori per trovare tutte le informazioni necessarie sul pesce e i frutti di mare made in Usa.

A margine, ci sono anche altri due provvedimenti: il primo è una garanzia federale per 5 miliardi di dollari di prestiti erogati tramite il Dipartimento dell’Agricoltura dedicato alla costruzione di nuovi impianti di lavorazione. Poi, in ossequio alla visione “Make America Healthy Again” propugnata dal Segretario alla Salute Robert Kennedy Junior, ci sarà anche l’istituzione di un bollino dal titolo approssimativo “Pescato in America“. Non obbligatorio, ma a disposizione di chi vuol sapere se il pesce che mangia proviene da un peschereccio a stelle e strisce.

Ci sono poi altri elementi di quella che il segretario al Commercio Howard Lutnick definisce “America First Seafood Strategy” in collaborazione con la National Oceanic and Atmospheric Administration (Noaa). Oltre ai provvedimenti già citati, si parla anche della lotta alla pesca di frodo, fatta però anche attraverso un rilassamento delle quote massime e dei fermi biologici, entrambe scelte viste come residuali e risalenti all’era di Biden.

Merita una menzione anche il rimpiazzo delle imbarcazioni più datate con sostegni provenienti sia dal Dipartimento dell’Agricoltura, sia dalla Small Business Administration, sia dalla stessa Noaa, in linea con il sostegno, sia pur indiretto, al rinascente settore della cantieristica Usa.

Non appare casuale la scelta di lanciare questo documento di 33 pagine proprio in questo periodo. Così come la citazione esplicita di Alaska e Maine, due stati dove i candidati repubblicani al Senato appaiono in difficoltà. Difficile però che possa influenzare la scelta dei pescatori finora alle prese con il caro carburante e che, nel migliore dei casi, avranno riscontri positivi solo tra qualche anno.