L’Unione Europea lancia la sua strategia artica: più sicurezza e autonomia strategica digitale dagli Usa

La Cina ha diffuso la sua strategia artica in un “libro bianco” pubblicato nel 2018 (dove si trova la discussa definizione di “nazione semiartica”, pesantemente criticata dall’allora segretario di Stato americano Mike Pompeo), seguita dagli Usa nel biennio 2022-23 (con un corollario dedicato alla sola visione militare). Washington, però, è dal 1971, anno in cui era presidente Richard Nixon, che ne ha concepita una ad ampio raggio, mentre Bruxelles ha ideato la propria soltanto nel 2008.

Quella presentata nella giornata di martedì 20 ottobre dalla presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, invece, pur non essendo una relazione organica e dettagliata, fa un passo in più rispetto agli aggiornamenti pubblicati nel corso degli anni, l’ultimo nel 2021.

Qui il focus non è più soltanto sulla cooperazione e sul cambiamento climatico, ma soprattutto sulla sicurezza. Nel documento, chiamato “Northern Neighbourhood“, si parte dai numeri: 500 mila cittadini europei vivono oltre il Circolo Polare e dal 2021 è stato previsto un finanziamento proveniente dai fondi di coesione di 1 miliardo di euro e 100 milioni per la ricerca e l’innovazione.

Ci sono due novità sostanziali: la prima è quella dell’Artico come hub di sicurezza marittima che parla di integrazione dei dati a disposizione degli stati membri per migliorare il monitoraggio della “flotta fantasma” che cerca di esportare illegalmente petrolio dalla Russia. Non solo: si cita anche la lotta all’inquinamento marino e alla pesca di frodo, così come un’integrazione tra paesi nelle operazioni di salvataggio.

Per fare tutto questo però serve un ampliamento delle capacità di percorrere i mari anche in condizioni avverse: ergo, serve un ampliamento della flotta di rompighiaccio. Al momento solo i tre stati artici ne hanno alcune: tre la Danimarca, sei la Svezia e otto la Finlandia. Decisamente insufficienti per assicurare un pattugliamento efficace del motivo vero di questa novella strategia: la Groenlandia.

Va detto però che i tre stati nordici hanno in programma da tempo un rinnovamento di una flotta che ha in servizio alcuni esemplari con sessant’anni d’età: nel 2025 Copenaghen ha annunciato un ordinativo per due nuove imbarcazioni, mentre Stoccolma ne riceverà una dai cantieri Hyundai della Corea del Sud, in arrivo nel 2029. Anche Helsinki nel 2029 sostituirà la Voima, la più vecchia nave in servizio, varata nel 1954.

L’impegno per il clima continua

Anche se il focus si sposta sulla sicurezza per difendere la Groenlandia dalle mire americane ma anche russe, non manca l’impegno in favore del clima e della sostenibilità con la creazione di OceanEye, un programma di condivisione di dati e ricerche con gli stati membri e i partner, inclusi Canada e Norvegia, per migliorare le condizioni degli oceani, rafforzare la sicurezza ambientale dei mari polari e rendere sempre più precisa la capacità predittiva meteorologica.

Un obiettivo che si salda con quello di Destination Earth, il doppione digitale del pianeta Terra realizzato dall’Unione Europea , che, combinando i dati raccolti dal satellite Copernicus e le predizioni rafforzate dall’Intelligenza Artificiale, rafforza la prevenzione dei disastri naturali e mitiga gli effetti estremi del clima, tipo le mareggiate costiere.

Collegare la Groenlandia e oltre

Infine, ci sono progetti che riguardano la connettività e, anche se sotto una veste tech neutra, sono forse i progetti più politici dell’intera strategia: il primo è il cavo Pan-Artico, che collega la Groenlandia all’infrastruttura internet europea, con possibili estensioni future verso il Canada e il Giappone. Rendendo quindi la Groenlandia sicura da un eventuale distacco dalla rete statunitense a cui finora si è appoggiata.

Il progetto che appare ancora più ambizioso, però, è Iris2: definito come”Connettività nell’Artico“, si tratta di un sistema che fornisce una connessione web sicura via satellite anche alle comunità remote sparse in Groenlandia e non solo e consente anche di avere una rete governativa indipendente dai big americani del tech. Addio quindi al monopolio di Starlink.

Anche se i dettagli mancano ancora e il report è stringato, si pongono le basi per un’autonomia strategica europea che comincia nel territorio più difficile dove le ambizioni dei nuovi imperi americani, russi e cinesi rischiano di essere altrimenti insostenibili.